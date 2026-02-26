Expreso
Manifestantes cierran la vía Alóag-Santo Domingo en protesta por alza del peaje.
Manifestantes cierran la vía Alóag-Santo Domingo en protesta por alza del peaje.CAPTURA DE VÍDEO

Alza del peaje provocó cierre en la vía Alóag-Santo Domingo

Habitantes de Alluriquín protestaron por el aumento del peaje. Exigen que se restablezca la tarifa preferencial

  • Redacción Digital

Un nuevo conflicto vial se registró este miércoles 25 de febrero de 2026 en la vía Alóag-Santo Domingo, cuando habitantes de la parroquia Alluriquín bloquearon el paso vehicular en demanda de la tarifa preferencial del peaje ubicado en Santo Domingo de los Tsáchilas. La medida, que duró más de una hora, generó congestión en ambos sentidos y afectó a cientos de vehículos.

Los ciudadanos reclamaron que antes pagaban 25 centavos y ahora deben abonar un dólar, lo que consideran un incremento injustificado que afecta su economía diaria.

Intervención de autoridades y respuesta institucional

El cierre llamó la atención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que llegaron al lugar para garantizar la seguridad y el orden, mientras los transportistas expresaban su molestia por los constantes cierres en esta arteria vial.

Los reclamos de los ciudadanos no solo se centran en el costo del peaje, sino también en la demora en la ampliación de la carretera, cierres por trabajos de rebacheo, accidentes de tránsito y la falta de uniformados que agilicen la circulación y garanticen seguridad.

RELACIONADAS

Prefecta de Santo Domingo rechaza la paralización

La prefecta de Santo Domingo de los Tsáchilas, Johana Núñez, se pronunció a través de un video publicado en su cuenta de X y rechazó el accionar de los manifestantes. Según informó, el Gobierno Provincial se rige estrictamente por la normativa vigente y asegura que la institución ya fue auditada por la Contraloría General del Estado, la cual emitió recomendaciones para actualizar la lista de usuarios beneficiados con la tarifa especial en el sistema del peaje.

