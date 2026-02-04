Descubren túnel secreto en vivienda para robo de combustible en Santo Domingo

Operativo en Santo Domingo desmantela túnel de 15m usado para el robo de combustible. Hay decomisos masivos en Esmeraldas

Imagen referencial de un túnel subterráneo. En Santo Domingo se descubrió una estructura clandestina usada para el robo de combustible.

La tarde de este martes, 3 de febrero, un operativo militar en el plan de vivienda San Luis, en Santo Domingo, dejó al descubierto una sofisticada infraestructura dedicada al robo de combustible. El hallazgo se produjo alrededor de las 16:00, tras detectar un camión con balde de madera que transportaba gasolina de forma sospechosa.

Reclutamiento militar 2026: guía completa de requisitos y fechas de postulación Leer más

El hallazgo: 1.500 galones bajo cáscaras de arroz

Durante la inspección del vehículo, los uniformados encontraron 1.500 galones de gasolina distribuidos en seis contenedores. Para evadir los controles, los recipientes estaban ocultos estratégicamente bajo una capa de cáscaras de arroz. Este descubrimiento fue el hilo conductor que llevó a las autoridades a realizar un registro minucioso en las viviendas aledañas al poliducto.

Infraestructura subterránea de 15 metros

Las indagaciones permitieron localizar un túnel de aproximadamente 15 metros de longitud. Con el apoyo de maquinaria pesada, se confirmó que esta estructura subterránea conectaba directamente una vivienda de dos pisos con la tubería del poliducto. El túnel permitía la extracción del hidrocarburo de manera discreta, facilitando el transporte del material robado desde las entrañas del inmueble.

Camuflaje y perforación técnica

Operativos 3D incautan 773 kilos de droga y capturan a 509 personas en Ecuador Leer más

En el interior de la casa, funcionarios de Petroecuador y la Policía Nacional hallaron suministros de limpieza y desinfectantes, utilizados presuntamente para neutralizar el intenso olor del combustible y no alertar a los vecinos. Además, se incautó una base de perforación y mangueras conectadas al poliducto, lo que sugiere una operación técnica y esporádica diseñada para no levantar sospechas ante las variaciones de presión en la tubería.

Antecedentes y operativos en la región

Aunque en esta intervención no hubo detenidos, el operativo se suma a una serie de golpes recientes contra el tráfico de hidrocarburos. A mediados de enero, en el sector Campiña de la misma provincia, se abandonó un camión con 10.000 galones sustraídos. Asimismo, la lucha contra este delito se ha extendido a la provincia de Esmeraldas, donde la Armada del Ecuador ha intensificado el control en zonas costeras.

Intervenciones marítimas en Esmeraldas

En una acción paralela en el sector de Pichingal, cuatro personas fueron capturadas mientras intentaban huir en una embarcación con 720 galones de combustible. La Armada también reportó un operativo en Bocana de Lagarto (Rioverde), donde se neutralizó una ruta de acopio tras hallar 30 tanques que sumaban 1.650 galones adicionales. En estos procedimientos se incautaron motores con numeración adulterada, dinero y teléfonos móviles, los cuales quedaron bajo custodia judicial.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!