Hallan rutas de transporte de explosivos y combustible en la frontera Ecuador-Perú

El Ejército ecuatoriano encontró y destruyó rutas ilegales supuestamente utilizadas para el transporte de explosivos y combustibles en una zona de la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, en el límite político internacional con Perú, informó el 15 de diciembre la institución militar.

El hallazgo se produjo cuando los soldados del Batallón de Selva 62 Zamora realizaban una operación en el sector de Chinapintza, del municipio amazónico de Paquisha. En esa zona encontraron dos tarabitas artesanales, un sistema de transporte que utiliza cables para mover personas o mercancías en zonas rurales y montañosas.

Estas tarabitas estaban conectadas con territorio peruano y, según el Ejército, eran utilizadas para el transporte ilegal de combustible y explosivos. Además de las tarabitas, en el lugar se decomisaron 500 galones (1.892 litros) de combustible diésel.

Las redes criminales incursionan en las extorsiones, secuestros y minería ilegal

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra los grupos criminales, a los que ha pasado a denominar como "terroristas" y a quienes el Gobierno atribuye la escalada de violencia que registra el país andino en los últimos años.

Estas redes criminales, que se dedican principalmente al narcotráfico, han incursionado con fuerza en las extorsiones, secuestros, minería ilegal y tráfico de armas y explosivos.

A finales de noviembre, el ministro del Interior, John Reimberg, informó de un decomiso de grandes cantidades de explosivos que supuestamente habían ingresado al país desde Perú dentro de "un esquema de tráfico internacional ilícito de armas, municiones y explosivos", para luego ser enviados a Colombia, donde iban presuntamente a ser utilizados por "grupos armados irregulares en la ejecución de acciones terroristas"

