¿Por qué hay más homicidios en Ecuador pese a operativos de seguridad?

Ecuador registra un incremento de homicidios, a pesar de los constantes operativos de seguridad de Policía y FF.AA.

Ecuador registra un incremento de homicidios, a pesar de los constantes operativos de seguridad

Ecuador registra un incremento de homicidios, a pesar de los constantes operativos de seguridad desplegados por la Policía y las Fuerzas Armadas en distintas provincias del país. El fenómeno responde a factores estructurales que no se resuelven únicamente con presencia policial o militar.

(Te invitamos a leer: ¿El 2025 cerrará como el año más violento en la historia de Ecuador?)

Uno de los principales elementos identificados es la fragmentación de las organizaciones criminales. Tras la captura o muerte de cabecillas, los grupos delictivos tienden a dividirse en facciones más pequeñas y violentas que disputan el control de territorios, rutas de narcotráfico y economías ilegales. “La ruptura de jerarquías criminales suele generar picos de violencia, porque aparecen múltiples actores compitiendo entre sí”, explica Carlos Paredes, analista en seguridad ciudadana.

A esto se suma el control territorial ejercido por bandas en barrios urbanos y zonas portuarias, donde se concentran delitos como microtráfico, extorsión y sicariato. Según el especialista en criminología, Abraham Correa, los operativos suelen ser temporales y no siempre logran desmantelar las estructuras financieras y logísticas de estas organizaciones. “El problema no es solo capturar delincuentes, sino debilitar sus redes económicas y su capacidad de reclutamiento”, señala Correa.

Agentes de la Policía Nacional recabaron indicios en la escena del crimen la tarde del miércoles. Álex Lima

Proliferación de armas ilegales

La proliferación de armas ilegales ha incrementado la letalidad de los conflictos. Datos oficiales muestran que más del 80 % de los homicidios se cometen con armas de fuego, especialmente en las provincias costeras de Guayas, Manabí y Esmeraldas.

(Te puede interesar: Despliegue militar en Guayas: Fuerzas Armadas refuerzan operaciones contra el crimen)

Accidente en Balzar camufló un triple crimen: víctimas tenían disparos Leer más

De acuerdo con el experto Andrés Nieto, director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central de Colombia, el país vecino ofrece un entorno propicio para que las redes criminales extranjeras encuentren soporte logístico.

“En Colombia existe una especie de oferta de mano de obra criminal barata. Los delincuentes se han especializado en ofrecer servicios a distintas bandas, bajo un modelo de ‘outsourcing’ (subcontratación o externalización) delincuencial. Aquí se puede contratar cualquier tipo de servicio criminal, con altos niveles de profesionalización y a costos muy competitivos”, asevera Nieto.

Expertos advierten que el enfoque de “mano dura” resulta insuficiente si no se acompaña de políticas de prevención y fortalecimiento institucional. “El despliegue militar puede contener temporalmente la violencia, pero no resuelve las causas que la originan”, señala el criminólogo Jorge Medina. “El Estado necesita reconstruir su presencia en los territorios y ofrecer alternativas sociales y económicas a los jóvenes que hoy son reclutados por las bandas”.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!