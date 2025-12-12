Expreso
PLAN SALUD
Edgar Romero Balzar
En Fiscalía se iniciaron investigaciones porque los cuerpos tenían disparos.EDGAR ROMERO

Accidente en Balzar camufló un triple crimen: víctimas tenían disparos

Autopsias revelan que tres de los cinco fallecidos en la vía a El Empalme no murieron por el choque, sino por balas

Un siniestro vial en Balzar dio un giro investigativo radical. Lo que inició como el reporte de un choque con cinco fallecidos, se transformó en una indagación por asesinato tras descubrirse que tres ocupantes de la camioneta siniestrada tenían heridas de arma de fuego previas al impacto.

¿Por qué cambió la hipótesis de accidente a asesinato?

El suceso se registró la madrugada del domingo 7 de diciembre en la vía al redondel que conduce a El Empalme. Agentes de tránsito encontraron una camioneta roja doble cabina incrustada contra una plataforma cargada de fertilizantes.

Carro rojo.
Así se encontró al vehículo accidentadoCORTESÍA
En la escena se levantaron cinco cadáveres: dos estaban en la cabina y tres en el balde del automotor. Sin embargo, el informe del médico forense Manuel Briones fue determinante para cambiar el curso de la historia. Los exámenes legistas confirmaron que la causa de muerte de tres de los hombres no fue el traumatismo del choque, sino múltiples impactos de bala.

Ante esta evidencia técnica, la Fiscalía de Balzar abrió tres procesos investigativos distintos: Asesinato, accidente de tránsito y sobre la actuación policial.  

Las autoridades han puesto la lupa sobre el perfil de los fallecidos. El mayor Santiago Oleas, jefe de Operaciones del distrito Balzar, confirmó que tres de los occisos registraban antecedentes penales por delitos de alta connotación, como robo, asesinato y tráfico de estupefacientes. 

La teoría principal apunta a un hecho de violencia criminal disfrazado o culminado en un siniestro vial. La presencia de disparos y el perfil delictivo de los ocupantes sugieren que el incidente está vinculado a la disputa de territorio entre bandas delictivas que operan en el cantón Balzar.

"Seguimos indagando la motivación real del caso, dado que la alerta inicial fue por un accidente de tránsito", explicó el mayor Oleas. Este nexo criminal refuerza la hipótesis de un ataque premeditado (posible ajuste de cuentas) que terminó en la colisión, complicando el escenario para los investigadores que ahora buscan a los autores de los disparos.

