WWE en YouTube gratis: Pasos para ver la última lucha de John Cena

El ídolo y 17 veces campeón del entretenimiento deportivo se retira y enfrenta a Gunther este sábado 13 de diciembre

La despedida definitiva de John Cena de los cuadriláteros tiene fecha y plataforma confirmada. Este sábado 13 de diciembre, el 17 veces campeón mundial enfrentará al austriaco Gunther en el evento Saturday Night’s Main Event

En países de Latinoamérica se transmitirá por Youtube: la WWE ha decidido transmitir el combate de manera gratuita a través de su canal oficial, permitiendo que la afición en Ecuador siga el evento en vivo sin necesidad de suscripciones a servicios de streaming de pago, que sí será obligatorio en Estados Unidos. El evento se desarrollará en el Capital One Arena de Washington D.C.

¿Cómo acceder a la transmisión oficial en YouTube?

Para los espectadores en Ecuador y el resto de Latinoamérica, el proceso es directo. La organización ha habilitado una señal abierta que se activará horas antes del inicio de la cartelera principal. No se requiere el uso de VPN ni cuentas en Peacock o WWE Network para esta región específica.

Los pasos para verlo gratis son:

Ingresar al sitio web o aplicación móvil de YouTube. Dirigirse al canal verificado “WWE”. Seleccionar la transmisión marcada como “LIVE: Saturday Night’s Main Event”.

Para facilitar el acceso, puede reproducir el evento directamente desde el siguiente enlace una vez inicie la transmisión:

¿A qué hora empieza la pelea de John Cena en Ecuador?

El horario de inicio es crucial para no perderse la cartelera, que arrancará con la pelea de John Cena previo a otras defensas titulares. En territorio ecuatoriano, la transmisión arrancará en el horario estelar de la noche del sábado 13 de diciembre, a las 21:30.

John Cena tiene 48 años. Archivo

¿Por qué es histórica esta pelea contra Gunther?

Este enfrentamiento marca el cierre de una era. John Cena ha sido enfático en que su retiro no es parte de una trama, sino una decisión definitiva basada en su salud física. El luchador y actor ha explicado que su cuerpo ya no le permite mantener el nivel de excelencia que exige la competencia profesional, y prefiere retirarse cumpliendo su promesa de no ofrecer un espectáculo decadente a los fanáticos.

Además, el combate contra Gunther, conocido como el ‘General del Ring’, representa un choque generacional. Cena solicitó específicamente que su despedida sirviera para elevar a nuevos talentos, equilibrando su salida con el futuro de la compañía, mientras continúa con sus compromisos cinematográficos.

Además del evento principal, la noche contará con otros combates de alto perfil:

Campeonato Mundial de Parejas: AJ Styles & Dragon Lee vs. Je'Von Evans & Leon Slater.

Mano a Mano: Cody Rhodes vs. Oba Femi.

División Femenina: Bayley vs. Sol Ruca.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!