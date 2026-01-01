Santiago Cruz: “Regresar a Cruce de caminos es regresar al disco que cambió mi vida”

Aunque fue su tercer álbum de estudio, Cruce de Caminos es recordado como el punto desde el cual la música de Santiago Cruz empezó a circular por la región.

Santiago Cruz regresará a Ecuador en enero de 2026 con Quince de Caminos, La Gira, un recorrido musical que celebra los 15 años de Cruce de Caminos, el álbum que marcó un antes y un después en su trayectoria artística. El cantautor colombiano ofrecerá dos presentaciones: el jueves 22 de enero en el Centro de Convenciones de Guayaquil y el viernes 23 de enero en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, en Quito. Ambos conciertos marcarán el inicio de la etapa 2026 de una gira internacional que se ha convertido en la más extensa de su carrera.

La celebración de Cruce de Caminos responde, para Santiago Cruz, a la necesidad de volver a un disco que definió su vínculo con el público. “Fue el disco que cambió mi vida, cambió mi carrera. El disco que seguramente me conectó con mucha de la gente que sigue lo que hago y que me conoció a través de ese trabajo”, explica en una entrevista con Expresiones. Aunque fue su tercer álbum de estudio, Cruce de Caminos es recordado como el punto desde el cual su música comenzó a circular de forma más amplia en Latinoamérica, consolidando una identidad autoral basada en la cercanía emocional y la narrativa cotidiana.

MTV cierra el año con una despedida oficial de la TV musical Leer más

Quince de Caminos nació como una celebración en vivo, con versiones distintas de las canciones, la inclusión de nuevos temas y la idea de convertir el aniversario en una experiencia compartida. El proyecto tuvo su gran inicio el 17 de octubre de 2025 en el Movistar Arena de Bogotá, con un concierto de casi tres horas y más de 25 canciones. Desde entonces, la gira ha recorrido escenarios de México, Estados Unidos, Argentina, Chile, España y Colombia, antes de retomar su camino en Ecuador.

Quince años después

Volver a las canciones de Cruce de Caminos implica para el artista un ejercicio de memoria y distancia. “Reviso aquel proyecto con mucho agradecimiento, con mucho orgullo y con mucha nostalgia también, pero con la satisfacción de que hay muchas de esas situaciones que ya están muy lejos de mí como persona y como compositor”, señala.

En ese recorrido, identifica canciones que hoy observa desde otro lugar. “A pesar de mí es una canción con la que me siento lejísimos. La escucho y digo: ‘Uy, qué lejos quedó aquel momento en el que pensaba tan poquito de mí mismo’”.

El cantante colombiano dará dos recitales en el país el 22 y el 23 de enero respectivamente. Cortesía

Al mismo tiempo, hay composiciones que siguen dialogando con su presente. “Credo era un manifiesto, una lista de las cosas en las que yo creía en ese momento. La reviso ahora, la canto ahora y digo: ‘Qué bonito sentir que sigo creyendo en la gran mayoría de estas cosas’. Ahí hay un signo de coherencia en este andar”, comenta. Entre ambos extremos se ubican canciones que, aunque ya no lo representan del todo, siguen siendo esenciales. “Son canciones que marcaron la relación con el público y de las cuales nunca nos vamos a poder desprender, porque sostienen la columna vertebral de esa relación”.

RELACIONADAS Juancho López se casa por segunda vez con su exesposo Juan José Manríquez

Además del nombre de la gira, Quince de Caminos es también un proyecto discográfico que revive y resignifica Cruce de Caminos quince años después de su lanzamiento con una grabación en vivo que reúne las canciones más emblemáticas de aquel álbum, junto a temas inéditos y reinterpretaciones especiales. El trabajo incluye nuevas versiones de las 11 canciones originales, así como dos temas inéditos y un bonus track muy especial: una interpretación íntima a piano y voz de Un amor de verdad.

Expreso Playlist: El repaso de la música ecuatoriana en 2025 Leer más

Producido por Nacho Mañó, quien también estuvo detrás del álbum original, el proyecto busca tender un puente entre pasado y presente, capturando la comunión entre los músicos y el público en un formato que rememora el espíritu de los conciertos íntimos. Artistas invitados como Diamante Eléctrico, Duplat, Sotomonte, Lucio Feuillet y Juan Pablo Vega enriquecen la propuesta sonora.

El presente creativo

Aunque la gira se apoya en la memoria, el presente creativo de Santiago Cruz sigue en movimiento. Su álbum Nueve, publicado en 2023, ocupa un lugar especial dentro de su discografía. “Es fácilmente uno de mis trabajos favoritos. La labor de escritura de canciones allí es un momento de inspiración del cual me siento muy orgulloso”, afirma. Algunas de esas canciones forman parte del repertorio actual, aunque reconoce que no tantas como quisiera.

El proceso de composición, explica, ya no responde a los tiempos tradicionales. “Eso de tomarte un tiempo para escribir el siguiente disco es cada vez más complicado, sobre todo cuando esta es la gira más larga y más robusta que hemos hecho en mi carrera”, dice. La gira comenzó en mayo de 2025 y se extenderá hasta marzo de 2026. Tras ese recorrido, planea un descanso, pero adelanta que ya existe nuevo material. “Revisando el material me di cuenta de que ya hay un proyecto armado, hay un disco nuevo que estamos dejando listo antes de ese break”.

La revolución de la amabilidad

La relación con su público es uno de los pilares de su carrera. Santiago Cruz habla de una conexión basada en la cercanía y la comunión de puntos de vista, que se expresa en encuentros virtuales con clubes de fans y en gestos que aún lo sorprenden. “Me vuela la cabeza cuando la gente se tatúa algo referente a mi música. Sé lo que significa tener la piel marcada y eso me abruma de una manera muy bonita”, confiesa.

RELACIONADAS Las estrellas que dominaron este 2025 en redes sociales

Esa conexión se refleja también en canciones recientes como Que tengas un bonito día, que se ha convertido en un mensaje central dentro de sus conciertos. “Hay canciones que se vuelven inevitables porque la gente las abraza, pero esta en particular yo la quisiera cantar en todos los conciertos porque creo que es necesaria”, afirma. Para el artista, el mensaje es claro: “En este momento que vivimos, el acto más revolucionario que podemos cometer es ser amables los unos con los otros. Son gestos pequeños, una sonrisa, un buen trato, cosas sencillas que no nos cuestan nada y que pueden cambiar la frecuencia del día de alguien”.

Los conciertos de Quince de Caminos, La Gira en Ecuador se realizarán el jueves 22 de enero a las 20:00, en el Centro de Convenciones de Guayaquil (Salón Los Presidentes), y el viernes 23 de enero, también a las 20:00, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, en Quito. Para ambas fechas se han habilitado distintas localidades, cuyos precios son de $ 95, $ 70 y $ 40 según la localidad.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!