Nicki Minaj en polémica: ¿Por qué muchos sugieren que sea deportada?

Nicki Minaj enfrenta una recolección de firmas que pide su deportación, impulsada por polémicas que la persiguen

Nicki Minaj se ha enfretado a críticas sobre su posición política. Algunos piden que sea deporte.

La cantante de 43 años Nicki Minaj se ha convertido en el objetivo de miles de personas que impulsan una iniciativa para pedir su deportación. Si bien la artista ha protagonizado diversos episodios conflictivos en el pasado, en la actualidad se suman nuevas acciones que alimentan esta polémica.

La plataforma Change.org es el medio elegido por este colectivo para recolectar firmas mediante una iniciativa sin validez legal que busca que la celebridad abandone Estados Unidos. Aunque este tipo de procesos responde a intereses comunes, no garantiza que las peticiones sean atendidas.

Bajo el título “Deport Nicki Minaj to Trinidad”, la página exhibe una imagen poco favorecedora de la cantante, tomada de un live que ella misma realizó en sus redes sociales tiempo atrás. La petición ha superado las 70.000 firmas y reúne alrededor de 5.000 comentarios, en los que internautas expresan su rechazo hacia la intérprete de Super Freaky Girl.

Las motivaciones de los usuarios incluyen conflictos familiares, momentos incómodos, posturas políticas y declaraciones pasadas de la artista. A través de Change.org, los firmantes consideran que pueden ejercer presión para cuestionar su permanencia en el país.

¿Cuáles son las razones de la recolección de firmas?

Nicki Minaj es una cantante caribeña nacida en Trinidad y Tobago. A los cinco años se mudó junto a su familia a Queens, Nueva York, y ha vivido en Estados Unidos durante la mayor parte de su vida. En diversas entrevistas públicas ha señalado que no es ciudadana estadounidense, aunque mantiene un estatus de residencia permanente (green card).

Este dato ha sido utilizado por algunos sectores para avivar las peticiones de deportación contra la artista. A ello se suman acusaciones de acoso dirigidas a figuras como Jay-Z y Beyoncé, así como su matrimonio con Kenneth Petty, un delincuente sexual registrado. Además, críticos mencionan supuestos comportamientos erráticos atribuidos a la cantante.

En un video difundido en redes sociales se la observa conversando con un fan mientras balbucea palabras ininteligibles. Algunos usuarios aseguran que podría haber estado bajo los efectos del alcohol u otras sustancias, lo que ha sido señalado como otro argumento dentro de la petición.

Minaj es madre de Papa Bear, su único hijo con Petty, quien actualmente tiene cinco años. En los comentarios de la campaña, internautas cuestionan su capacidad de cuidado parental, lo que ha generado un intenso debate.

A estas controversias se suma su reciente apoyo a causas conservadoras como MAGA (Make America Great Again), postura que ha generado rechazo y acusaciones de contradicción. En una entrevista, la cantante expresó admiración por el presidente Donald Trump, declaraciones que provocaron reacciones inmediatas en redes, donde algunos usuarios interpretaron su postura como un intento por evitar una posible deportación.

Cabe recalcar que las peticiones en Change.org no tienen poder legal para forzar una deportación. Asimismo, existen contra-peticiones en defensa de la artista, que apelan a la libertad de expresión y rechazan cualquier intento de expulsión.

