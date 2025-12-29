Expreso
Chappell Roan tiene 27 años.
Chappell Roan se retracta tras polémico mensaje sobre Brigitte Bardot

La cantante recibió críticas en redes sociales por desconocer los antecedentes públicos de la actriz

La cantante Chappell Roan se pronunció nuevamente luego de la controversia generada por un mensaje publicado en redes sociales tras la muerte de Brigitte Bardot, figura del cine francés.

La intérprete de ‘Pink Pony Club’, de 27 años, compartió inicialmente un mensaje de despedida en el que escribió:“Ella fue mi inspiración para red wine supernova. Descanse en paz, señora Bardot", refiriéndose al fallecimiento de la actriz a los 91 años. La publicación provocó reacciones negativas en redes sociales debido a los antecedentes públicos de Bardot.

Las criticas hacia Brigitte Bardot

Entre los hechos citados por usuarios y medios, se recordó que en 2018 Bardot cuestionó el movimiento #MeToo. Además, según reportes de la BBC, la actriz fue multada en varias ocasiones por incitación al odio racial y realizó declaraciones calificadas como homófobas.

Ante la repercusión, Roan utilizó sus historias de Instagram para aclarar su postura. En un nuevo mensaje escribió: “Mierda, no sabía toda esa mierda tan loca que representaba la señora Bardot”. La artista no añadió más comentarios, pero la publicación fue interpretada como una reacción directa a las críticas recibidas tras su mensaje inicial.

Desde la difusión de su primer post, la cantante ha sido cuestionada durante toda la jornada por su referencia a Bardot, lo que derivó en esta aclaración pública a través de sus redes sociales.

