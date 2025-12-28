Brigitte Bardot: Su fortuna financiará la protección animal

La actriz de cine tenía una fortuna de 65 millones de dólares. Cedió sus bienes más emblemáticos a su fundación

Brigitte Bardot murió el 28 de diciembre, a los 91 años, en su casa de Saint-Tropez. Su patrimonio personal se estima en alrededor de 65 millones de dólares, acumulados a lo largo de su carrera en el cine, la moda y mediante inversiones inmobiliarias.

Tras su retiro de la actuación, BB reapareció en la escena pública desde un rol completamente distinto. Se convirtió en una activa defensora de los derechos de los animales y canalizó su energía fundando una organización que con el tiempo adquirió gran influencia en Europa.

(Te invitamos a leer: Brigitte Bardot: Muere la actriz que marcó una época y desafió las reglas)

No obstante, sus intervenciones públicas también generaron fuertes controversias. La actriz hizo declaraciones muy duras sobre inmigración, multiculturalismo y el islam, que fueron ampliamente criticadas en Francia y en otros países del continente.

Estas posturas la llevaron a enfrentar varias condenas de la justicia francesa por incitación al odio racial, lo que profundizó su ruptura con buena parte de la opinión pública.

Briggite Bardot: "No me vacuno porque soy alérgica a los químicos" Leer más

Fiel a su estilo, Bardot nunca moderó su discurso. Defendió de manera constante su derecho a expresarse sin concesiones, incluso cuando ello significó quedar aislada y perder el respaldo de sectores que antes la admiraban.

Sus propiedades

Según el medio El Español, la actriz poseía dos propiedades en Saint-Tropez, en la Riviera francesa. Una de ellas, su residencia principal desde finales de los años cincuenta, es conocida como La Madrague.

La Garrigue, su segunda propiedad en la misma zona, es un refugio natural de unas 10 hectáreas con vistas al Mediterráneo, rodeado de vegetación autóctona, árboles, rocas y senderos sin urbanizar. Este espacio fue adquirido en la década de los ochenta con el objetivo exclusivo de convertirlo en un santuario para animales.

Además, se estima que obtuvo al menos 4 millones de dólares por la publicación de su autobiografía Initiales B.B.: Mémoires, lanzada en 1997. En el apogeo de su carrera llegó a cobrar 350.000 dólares por la película Viva Maria!, una cifra que, actualizada, equivaldría a unos 3,66 millones de dólares.

Su fundación: la heredera universal

Tras su fallecimiento, surge la interrogante sobre el destino de su fortuna. A diferencia de otras figuras del cine, el testamento de Bardot no apuntaba a la acumulación de riqueza familiar, sino a la continuidad de su causa activista.

Aunque tuvo un hijo, Nicolas-Jacques Charrier, con quien mantuvo una relación compleja y distante durante décadas, la actriz fue clara en vida sobre sus prioridades financieras: la Fundación Brigitte Bardot se perfila como su heredera universal.

De hecho, la emblemática propiedad de La Madrague ya había sido cedida legalmente a la fundación años atrás, bajo la condición de que Bardot pudiera residir allí hasta su muerte. Con esta decisión, aseguró que su patrimonio no se diluyera en el mercado inmobiliario y que continuara destinado al rescate y la protección de animales en distintas partes del mundo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!