Nicki Minaj en AmericaFest: Defensa de Trump y una nueva alianza política

Nicki Minaj fue la sorpresa del AmericaFest 2025. La rapera elogió a Trump, habló de la persecución cristiana

La aparición sorpresa de Nicki Minaj en el AmericaFest 2025 de Turning Point USA capturó toda la atención. La estrella del rap no solo confirmó su acercamiento político al movimiento conservador, sino que protagonizó uno de los momentos más comentados del evento con un desliz verbal involuntario sobre el vicepresidente JD Vance.

Minaj subió al escenario para un diálogo con Erika Kirk, la presidenta de Turning Point USA. “Me siento honrada de estar aquí”, declaró la artista, quien luego elogió sin reservas a la fórmula presidencial.

“Queridos jóvenes, tienen modelos a seguir increíbles como nuestro apuesto y elegante presidente, y tienen modelos a seguir increíbles como el asesino, JD Vance, nuestro vicepresidente”, expresó Minaj. La palabra “asesino” —en inglés, assassin— la hizo detenerse de inmediato. Bajó la vista y se cubrió la boca, con evidente incomodidad, ante la reacción de la audiencia.

El momento fue particularmente sensible debido al asesinato de Charlie Kirk, esposo de Erika, en septiembre pasado. Kirk, con rapidez, tomó el micrófono para calmar a la artista. “Confía en mí, no hay nada nuevo bajo el sol que yo no haya escuchado, así que estás bien… Te quiero. Tienes que reírte de verdad”, la consoló. “Di lo que quieras decir, porque conozco tu corazón y no juzgaré eso”. Minaj agradeció el gesto y continuó su intervención.

Los motivos que hacen que Nicki Minaj apoye la agenda de Trump

Minaj explicó las razones de su apoyo público al presidente Donald Trump. Citó específicamente la postura de Trump frente a la persecución de cristianos en Nigeria, un tema que la rapera compartió en sus redes sociales en noviembre.

“Leer eso [el mensaje de Trump] me produjo un profundo sentimiento de gratitud. Vivimos en un país donde podemos adorar a Dios libremente”, dijo Minaj, repitiendo el mensaje que publicó entonces. “Ningún grupo debe ser perseguido por practicar su religión. No tenemos que compartir las mismas creencias para respetarnos”. Agradeció al presidente y su equipo “por tomar esto en serio”.

Su activismo en este tema, que incluyó un discurso en la ONU, marca un giro notable en su postura política, antes más cercana a figuras demócratas.

Ataque a Newsom y visión de los líderes actuales

Durante su charla, Minaj también dirigió sus críticas al gobernador de California, Gavin Newsom, a quien se refirió con el apodo “Gabby-poo”, usado también por Trump. “Por favor, pisa con cuidado. Eso es lo que le diría a Gabby-poo”, afirmó.

Respecto a Trump y Vance, la rapera expresó su admiración. “Los amo a ambos”, declaró, y destacó su “habilidad asombrosa” para conectar con el pueblo estadounidense.

AmericanFest, marcado por divisiones

La presentación de Minaj ocurrió en medio de un AmericaFest fracturado por guerras internas conservadoras. Mientras Ben Shapiro y Tucker Carlson intercambiaban ataques personales, y el movimiento MAHA ganaba espacio, la aparición de la rapera representó un puente entre la cultura pop y la política de base.

Erika Kirk utilizó el momento para mostrar unidad y compasión, reforzando su nuevo liderazgo al frente de la organización.

La participación de Nicki Minaj en el AmericaFest 2025 consolida su papel como una voz inesperada dentro del ecosistema conservador actual, al tiempo que refleja la estrategia del movimiento por ampliar su alcance más allá de los círculos políticos tradicionales.

