Miss Universe Jamaica Gabrielle Henry habla luego de su caída y hospitalización

Gabrielle Henry habló por primera vez tras su caída en Miss Universo y su recuperación en Jamaica

Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025, se pronunció por primera vez sobre su estado de salud luego de la caída sufrida previo a la gala final de Miss Universo 2025.

Gabrielle Henry, Miss Universe Jamaica 2025, habló por primera vez luego de la aparatosa caída que sufrió durante la gala preliminar del certamen Miss Universo, celebrada el pasado 19 de noviembre en Tailandia.

Luego de semanas de incertidumbre sobre su estado de salud, la joven modelo y médica compartió un emotivo mensaje desde su hogar en Jamaica, donde continúa con su proceso de recuperación tras haber permanecido ingresada en terapia intensiva.

El accidente generó una fuerte conmoción dentro y fuera del certamen, no solo por la gravedad de la caída, sino también por el prolongado hermetismo en torno a la evolución médica de la representante jamaiquina.

Ahora, ya lejos del foco mediático y rodeada de los suyos, Gabrielle decidió expresar públicamente su gratitud y ofrecer una actualización sobre su estado físico y emocional.

Mensaje de gratitud tras el accidente en Miss Universo

A través de su cuenta oficial de Instagram, Gabrielle Henry, de 29 años, publicó un mensaje acompañado de fotografías tomadas en las semanas previas a su participación en Miss Universo 2025. En el texto, la reina de belleza destacó la importancia del apoyo recibido durante uno de los momentos más difíciles de su vida.

“En un tiempo que pide quietud y curación, estoy agradecida de estar en Jamaica y sentir la fuerza familiar de Jamaica que me rodea”, escribió la modelo, quien extendió su agradecimiento a familiares, amigos y compatriotas por cada oración y gesto de apoyo recibido, tanto en los momentos visibles como en aquellos que transcurrieron lejos de las cámaras.

Reconocimiento al equipo médico y apoyo institucional

Henry dedicó un apartado especial a los profesionales de la salud que la atendieron en Tailandia tras el accidente, subrayando el cuidado recibido durante su hospitalización.

También agradeció al equipo que la escoltó de regreso a casa y al personal de los aeropuertos involucrados en su traslado, incluidos el Aeropuerto Internacional Norman Manley y el Aeropuerto Internacional de Miami.

En su mensaje, la jamaiquina destacó además el respaldo de la Fuerza de Policía de Jamaica, así como el apoyo logístico del equipo de Miss Universe Jamaica y de la Jamaica Tourist Board, instituciones que facilitaron su retorno seguro al país.

Una reina de belleza con vocación médica

Más allá de su rol como Miss Universe Jamaica 2025, Gabrielle Henry también es médica y actualmente se desempeña como residente de oftalmología, un aspecto de su vida que ella misma vinculó con la experiencia vivida tras el accidente.

“Como Miss Jamaica Universe 2025 y residente de oftalmología, me recuerda que los momentos de oscuridad no disminuyen la visión; la perfeccionan”, reflexionó, dejando ver una mirada introspectiva y resiliente frente a la adversidad.

Recuperación en curso y mirada al futuro

Sobre su estado de salud actual, Miss Jamaica fue clara al señalar que su proceso de recuperación continúa y que, por el momento, su prioridad es sanar tanto física como emocionalmente. Inspirada por la fortaleza de su país, afirmó sentirse motivada por la capacidad de los jamaiquinos para levantarse tras la adversidad.

“Mientras continúo recuperándome, me inspira la forma en que los jamaiquinos se levantan, sin inmutarse, después de la adversidad. Con el tiempo, más se compartirá. Por ahora, mi enfoque sigue siendo la curación, el propósito y el servicio”, expresó.

La modelo cerró su mensaje con un agradecimiento especial a figuras clave que hicieron posible su regreso a casa, entre ellas la ministra Olivia ‘Babsy’ Grange, Vradda Rutnin, cónsul honorario de Jamaica en Tailandia, y Arthur Williams, embajador de Jamaica en China.

La experiencia vivida por Gabrielle Henry dejó una profunda huella en esta edición de Miss Universo y convirtió su historia en un poderoso testimonio de resiliencia, vocación y fortaleza personal, valores que hoy definen su camino más allá de la corona. Todo esto, en medio de las polémicas que rodean lo que podría considerarse el concurso de belleza más 'accidentado' de la historia.

