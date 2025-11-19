Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Miss Jamaica sufre un accidente en la preliminar del Miss Universe.
Miss Jamaica sufre un accidente en la preliminar del Miss Universe.Cortesía

Miss Jamaica cae del escenario durante la preliminar del Miss Universe 2025

La candidata fue retirada del sitio en camilla por el personal médico 

La competencia preliminar del Miss Universe 2025, que se lleva a cabo en Tailandia, fue testigo de un momento angustiante cuando Gabrielle Henry, la representante de Jamaica, sufrió un accidente durante su desfile en el segmento de vestidos de noche. 

La joven modelo, quien deslumbraba con su elegancia y porte, perdió el equilibrio y cayó del escenario.

¿Qué pasó con Miss Jamaica?

Nadia Mejía y Akarach Phusanaphong

Nadia Mejía en el Miss Universo: Su piquero de patas azules lo diseño un tailandés

Leer más

El incidente ocurrió mientras Henry caminaba por la pasarela, aparentemente sin notar que la extensión de la plataforma terminaba. La caída fue repentina y ocurrió en un tramo del escenario en el que la modelo no pudo corregir su paso. 

Debido a la caída, Gabrielle tuvo que ser retirada de inmediato del lugar en una camilla, lo que generó gran preocupación tanto entre las concursantes como entre el público internacional que seguía el evento.

RELACIONADAS

Aunque el momento exacto de la caída no quedó registrado en la transmisión oficial del certamen, varios asistentes al evento lograron captar la dramática escena con sus teléfonos. Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, mostraron la salida de Miss Jamaica en camilla, mientras el evento continuó.

@mr.ms.philippines OMG! We pray it's nothing serious: Miss Jamaica fell off the stage during the Miss Universe 2025 preliminary evening gown competition.😱🥺 #MissUniverse #missuniverse2025 #PreliminaryCompetition #74thMissUniverse ♬ Dynasty - ash.

El equipo médico presente en el evento reaccionó de inmediato para asistir a Gabrielle Henry. Tras ser evaluada en el lugar, la representante jamaicana fue trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica más detallada. Esto sucede a poco más de 24 horas de que se realice la gala final y coronación del certamen de belleza más importante del mundo.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 21 de noviembre de 2025

  2. Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 19 de noviembre

  3. ¿Quieres acceder a la educación superior pública? Esto necesitas antes de postular

  4. Ronda Intracampos III: Gobierno anuncia la licitación de tres bloques petroleros

  5. Caso Las Malvinas: FAE admite irregularidades en la detención de menores

LO MÁS VISTO

  1. IESS despeja dudas: ¿Los jubilados recibirán el décimo tercero en diciembre o antes?

  2. Aumento en planillas de agua en Quito: Epmaps activa oficinas móviles por denuncias

  3. Cansados de promesas, los jubilados vuelven a marchar

  4. ¿Cómo saber si soy beneficiario del bono navideño en Ecuador?

  5. Comisión Anticorrupción alerta sobre corrupción en compras públicas y uso de recursos

Te recomendamos