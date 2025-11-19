Miss Jamaica cae del escenario durante la preliminar del Miss Universe 2025

La candidata fue retirada del sitio en camilla por el personal médico

La competencia preliminar del Miss Universe 2025, que se lleva a cabo en Tailandia, fue testigo de un momento angustiante cuando Gabrielle Henry, la representante de Jamaica, sufrió un accidente durante su desfile en el segmento de vestidos de noche.

La joven modelo, quien deslumbraba con su elegancia y porte, perdió el equilibrio y cayó del escenario.

¿Qué pasó con Miss Jamaica?

Nadia Mejía en el Miss Universo: Su piquero de patas azules lo diseño un tailandés Leer más

El incidente ocurrió mientras Henry caminaba por la pasarela, aparentemente sin notar que la extensión de la plataforma terminaba. La caída fue repentina y ocurrió en un tramo del escenario en el que la modelo no pudo corregir su paso.

Debido a la caída, Gabrielle tuvo que ser retirada de inmediato del lugar en una camilla, lo que generó gran preocupación tanto entre las concursantes como entre el público internacional que seguía el evento.

Así fue la caída de Miss Jamaica en uno de los espacios huecos del escenario, la sacaron en una camilla 😓 #MissUniverse pic.twitter.com/AKr97IVnFK — nacho con O (@NachoConO) November 19, 2025

Aunque el momento exacto de la caída no quedó registrado en la transmisión oficial del certamen, varios asistentes al evento lograron captar la dramática escena con sus teléfonos. Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, mostraron la salida de Miss Jamaica en camilla, mientras el evento continuó.

El equipo médico presente en el evento reaccionó de inmediato para asistir a Gabrielle Henry. Tras ser evaluada en el lugar, la representante jamaicana fue trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica más detallada. Esto sucede a poco más de 24 horas de que se realice la gala final y coronación del certamen de belleza más importante del mundo.