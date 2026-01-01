Las nuevas normas que regirán desde este 2026

Desde más control en la facturación hasta la continuidad de tarifas ‘temporales’

El 2026 arranca con nuevos cambios, en su mayoría tributarios, como implementaciones desde el Servicio de Rentas Internas (SRI). Desde este 1 de enero hay nuevos cambios arancelarios, resoluciones y continuidad de normas que afectan directa e indirectamente la ciudadanía, empresas y contribuyentes.

Aumento de salario

El nuevo Salario Básico Unificado de Ecuador entra en vigencia este 1 de enero de 2026. Pasará de $ 470 a $ 482. Hasta finales de 2025, según el INEC, alrededor de 3,23 millones de personas tenían empleo adecuado, lo que significa que percibían al menos el salario básico.

Facturas en tiempo real

A partir del 1 de enero los comprobantes electrónicos tales como facturas, notas de venta, comprobantes de retención y documentos complementarios deberán enviarse automáticamente y en tiempo real al Servicio de Rentas Internas (SRI) en el momento en que se emiten. Hasta ahora, los contribuyentes tenían cuatro días hábiles para transmitir sus comprobantes, pero esa flexibilidad desaparece este nuevo año.

Freddy García, experto tributario, menciona que esta medida se da para modernizar la administración y agilitar la recaudación tributaria. “¿Por qué se hace ahora y no antes? Creo que eso responde a la necesidad del Gobierno Nacional de recaudar más y de manera más eficiente, porque estos controles, por ejemplo, evitan mayores devoluciones de IVA, presionan a los contribuyentes a cumplir con los plazos y mejoran la planificación fiscal”, explica.

Anulación de facturas

Desde enero de 2026, las facturas emitidas al consumidor final no podrán ser anuladas una vez emitidas. Esta medida, según la entidad tributaria, busca reforzar el control del SRI sobre la emisión de comprobantes para evitar prácticas irregulares de cancelación y reemisión que afecten la base imponible, con la intención de evadir impuestos.

El economista Francisco Briones indica que, si bien estos cambios son importantes para la lucha contra la evasión, el Gobierno deberá tener en cuenta en 2026 que la dinámica puede cambiar dependiendo del negocio. “Hay negocio como las ventas a créditos que pueden necesitar anular facturas meses después, dependiendo de cómo evolucionó el crédito con sus clientes”. Además, añade, el SRI deberá considerar la conectividad y el acceso a internet de los contribuyentes.

Reversión de la ley de remisión tributaria

En 2025 se aprobó la Ley Orgánica de Integridad Pública, que incluía condonación de intereses, multas y recargos sobre deudas tributarias antiguas si la deuda principal se pagaba antes de fin de 2025. Sin embargo, la Corte Constitucional declaró inconstitucional esa ley, por lo que esas condonaciones y beneficios fueron anulados y ya no aplican para el 2026.

Impuesto a la Renta

Los trabajadores en relación de dependencia que, a partir del 2026, ganen más de $ 1.017 al mes o $12.208 al año deberán declarar y pagar el Impuesto a la Renta (IR). A partir de este valor, se aplican porcentajes progresivos que inician en el 5% y alcanzan un máximo del 37% para ingresos que excedan los $109.956. El año pasado, la base de ingresos para el pago de este impuesto fue de $12.081 al año.

Lo que continúa

Pago del ISD por consumos en el exterior

Exoneración del impuesto a la salida de divisas (ISD) por consumos o retiros realizados con tarjetas de crédito o débito desde el extranjero que no superen los 5.188,26 dólares al año. Esta medida inició en enero de 2025 y se aplicará también en este 2026 y en el 2027.

‘Incentivos’ al sector productivo

Desde 2025 se redujo el impuesto a la salida de divisas (ISD) para materias primas e insumos de sectores productivos (de 5 % a 2,5 %). No obstante, antes de esta reducción, las empresas podían activar un crédito tributario, lo que le permitía al importador recuperar el 100 % de ese 5 % de ISD cancelado, pero desde el año pasado ya no tienen esa opción. “El efecto real es que se le incrementó ISD a las materias primas y eso ha encarecido la producción. Por ello la competitividad de las exportaciones está afectada y es un tema en el que se tiene que trabajar en este 2026”, menciona José Antonio Camposano, presidente del Directorio de Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador (Cordex).

Reducción de aranceles de productos de la UE

El año 2026 será el último año en que muchos productos importados desde la Unión Europea paguen aranceles en Ecuador bajo el Acuerdo Comercial Multipartes firmado desde 2017. En este calendario de desgravación progresiva solo alrededor del 20 % de los productos europeos pagarán aranceles en 2026, y estos serán muy bajos (máximo 2.27 %) como en refrigeradores domésticos; partes y accesorios para carros; cámaras digitales y videocámaras; medicamentos e insumos médicos; y piezas de celulares.

El economista Alberto Acosta menciona que esto significa que los consumidores se verán beneficiados con productos más baratos en este año. “La reducción de precios se sentirá de manera inmediata conforme al stock de productos anteriores se vayan liquidando. Algo positivo que ya lo hemos estado viviendo por algunos años (la reducción progresiva de precios), gracias al Acuerdo con la Unión Europea”.

IVA continúa en el 15%

Aunque la tarifa del IVA fue elevada como medida temporal en 2024, para este 2026, seguirá en 15% como el año pasado. Así lo confirmó el SRI el 26 de diciembre pasado.

Tarifa del 0 % del ISD para subpartidas del sector farmacéutico

10 A partir de este 1 de enero, la importación de ciertos medicamentos e insumos médicos a Ecuador gozará de una tarifa del 0 % del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD). Esto, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo número 272 que establece un régimen de tarifas diferenciadas del ISD para este nuevo año.

Lo pendiente

Eliminación del subsidio al diésel

Aunque el Decreto Ejecutivo que eliminó el subsidio al diésel ya está vigente desde septiembre de 2025, queda por ordenarse e institucionalizar parte del marco legal y reglamentario relacionado con las reglas definitivas del nuevo sistema de precios y la transparencia y responsabilidad regulatoria.

Reducción del gasto en subsidios energéticos

Según la Proforma del Presupuesto General del Estado para 2026, Ecuador reducirá el total de subsidios energéticos previstos para este año (respecto a 2025), como parte de esfuerzos para mejorar la sostenibilidad fiscal. Se esperan nuevas reformas.

