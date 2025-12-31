También hay un impuesto reducido del 2,5 % para productos del sector productivo. Entra en vigencia el 1 de enero de 2026

El Gobierno decreta tarifa del 0 % del ISD para subpartidas del sector farmacéutico.

A partir del 1 de enero de 2026, la importación de ciertos medicamentos e insumos médicos a Ecuador gozará de una tarifa del 0 % del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD). Esto, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo número 272, firmado por el presidente Daniel Noboa el pasado 30 de diciembre de 2025, que establece un régimen de tarifas diferenciadas del ISD. Te puede interesar Negocios de Guayaquil apuestan por el cerdo horneado en la víspera de Año Nuevo

Según lo dispuesto en el decreto, el beneficio principal es para subpartidas arancelarias vinculadas al sector farmacéutico, con el objetivo de apoyar sectores estratégicos de la economía sin abolir el impuesto general.

No obstante, también habrá otros sectores productivos que contarán con un impuesto reducido del 2,5%, cuyas subpartidas arancelarias serán definidas por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, mediante acuerdo ministerial, según lo indica el decreto.

Para garantizar el uso adecuado de estas tarifas diferenciadas, el decreto también introduce controles administrativos, incluyendo informes trimestrales del Servicio de Rentas Internas (SRI), el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) y el Ministerio de Producción hacia el Ministerio de Finanzas, así como controles ex ante y ex post para evitar posibles abusos en su aplicación.

El decreto no elimina la tarifa general

El decreto no elimina la tarifa general del impuesto, que permanece en 5 % para las subpartidas arancelarias no incluidas en las listas de tarifas diferenciadas. Además, el mismo documento presidencial ordena al Ministerio de Economía y Finanzas establecer un límite fiscal para la aplicación de estas tarifas reducidas.

