Precio del pavo y cerdo: ¿Dónde están los mejores descuentos de hoy?

Locales tradicionales de horneados y el Camal registran largas filas, impulsadas por la alta demanda para despedir el 2025

La fila de clientes que se formaron en el exterior del local del Sabrosón, el martes 30 de diciembre de 2025.

Tres locales se han ganado, con el paso de los años, el reconocimiento de los clientes como los abanderados del cerdo y el pavo horneados a leña en Guayaquil. Están ubicados en el centro-sur de la ciudad y forman parte de la tradición gastronómica de Fin de Año.

Sabrosón es uno de los más antiguos: lleva 47 años en el mercado y funciona en la intersección de las calles Los Ríos y Bolivia. A este se suma Sabrosito, también con larga trayectoria, ubicado en Carchi y Colombia. El tercero es Sanduchón, en Los Ríos y Colombia, que aunque es el más joven del grupo, acumula ya 17 años de historia.

La característica común de estos tres locales es su método de cocción: la carne se hornea en leña, un detalle que marca la diferencia y le da al cerdo y al pavo un aroma y sabor inconfundibles.

Los precios entre los locales varían apenas en centavos, pero cada uno tiene una clientela fiel que, desde este martes 30 de diciembre de 2025, ya hacía fila para asegurar su compra. La proteína preferida para la cena del 31 de diciembre sigue siendo el cerdo: en Sabrosito la libra cuesta 3,40 dólares; en Sabrosón, 3,60 dólares; y en Sanduchón, 3,85 dólares.

La preferencia para cenar el 31 de diciembre es cerdo. FRANCISCO FLORES

En el caso del precio para la libra de pavo ya lista para comer va desde 3,40 dólares. Un detalle es que la ensalada, mote o relleno se compra aparte, por ejemplo una libra de relleno va desde 12 dólares.

Los propietarios coinciden en que, para despedir el año, en un 80 % de los hogares se elige el cerdo como plato principal. Este 31 de diciembre, los tres locales atenderán desde aproximadamente las 07:00 hasta las 18:00.

Para quienes cuentan con un presupuesto más ajustado, el pollo asado se presenta como una alternativa. Un combo de pollo y medio, acompañado de chifles y ensalada, se ofrece hasta en 17 dólares. Por lo general en cada barrio hay un asadero de pollos. Hay locales que venden un pollo en 8 dólares.

El martes 30 de diciembre de 2025 hubo más venta de piernas de cerdo en el camal. FRANCISCO FLORES

La opción de cocinar en casa

En el Camal, la escena es distinta pero igual de concurrida. Este martes 30 de diciembre, la fila de vehículos para comprar una pierna de cerdo se extendía hasta la calle Domingo Comín. Llegar hasta los puestos de proteína animal tomaba más de media hora, cuando en días normales el trámite no supera los cinco minutos. Aun así, los clientes esperan con paciencia: allí la libra de carne cruda se vende entre 1,65 y 1,80 dólares.

“Durante diciembre de 2025 he vendido más de 5.000 piernas de cerdo, mientras que en 2024 fueron solo 4.000”, comentó a Diario EXPRESO Darwin Mejía, administrador del local de Pocho.

Los comerciantes del Camal indicaron que este 31 de diciembre atenderán desde aproximadamente las 04:00 hasta las 12:00, para abastecer a quienes optan por preparar la cena de Fin de Año en casa.

