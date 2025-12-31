Esta terminal se consolida como una plataforma estratégica que amplía el alcance marítimo del Ecuador

El Puerto de Posorja atendió a buque con calado récord.

El Puerto de Aguas Profundas en Posorja (DP World Posor) atendió al buque CMA CGM ESTELLE, convirtiéndose en la embarcación de mayor calado operado en Ecuador, con 14,75 metros. El hecho ha marcado un nuevo hito para la historia marítima del país.

Este récord de calado supera la marca alcanzada por el mismo puerto, cuando atendió al buque Jean Gabriel de la naviera CMA CGM, que zarpó con un calado de 14,65 metros, según menciona en un comunicado DP World Posorja.

Esta operación fue posible gracias a las condiciones del puerto y su canal de acceso marítimo profundo y expedito, que permite atender embarcaciones de gran tamaño bajo altos estándares de eficiencia y seguridad.

A esa terminal pública ya han arribado importantes embarcaciones, de gran valor para la industria y para el comercio exterior ecuatoriano.

Ecuador ya puede operar embarcaciones de calado histórico

“Este récord confirma que el Ecuador ya puede operar, con seguridad y eficiencia, embarcaciones de calado histórico gracias a un puerto de aguas profundas. Hoy, optimizar buques a su máxima capacidad es posible por la combinación de infraestructura, planificación y colaboradores que sostienen una operación de clase mundial”, señaló Carlos Merino, CEO de DP World en Ecuador, Perú y Colombia.

Es así como desde Posroja, este Puerto de Aguas Profundas consolida una plataforma estratégica que amplía el alcance marítimo del Ecuador y su conexión con los principales mercados internacionales. Respaldada por tecnología y estándares globales de seguridad, la terminal reafirma su rol como la principal puerta marítima del país, concluye el comunicado.

