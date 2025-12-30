Expreso
Alias Ronquillo, líder de los Sao Box, fue asesinado en un centro comercial de Machala.
Fabricio Cruz

Crimen en centro comercial de Machala: asesinan a alias Ronquillo de los Sao Box

Kevin Andrés Ronquillo Pinzón, cabecilla de los Sao Box, murió tras un ataque armado en Machala

La noche de este martes 30 de diciembre, Kevin Andrés Ronquillo Pinzón, de 31 años y conocido como alias Ronquillo, fue asesinado en el interior de un centro comercial en Machala. La víctima recibió varios impactos de bala frente a decenas de clientes, generando pánico y obligando al cierre temporal de los locales.

Ronquillo fue trasladado con signos vitales a una clínica privada, pero aproximadamente una hora después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

Líder delictivo de los Sao Box

Según la Policía Nacional, Ronquillo era líder del grupo delictivo Sao Box y estaba catalogado como objetivo de intermedio valor en investigaciones sobre hechos violentos en la provincia de El Oro.

El ataque armado contra alias Ronquillo provocó pánico entre los clientes del centro comercial.
Fabricio Cruz

Las autoridades indicaron que el ataque fue dirigido, sin que otras personas resultaran heridas, y ocurrió en el área de parqueo del centro comercial, un lugar con alta concurrencia de público.

Investigación policial en curso

Unidades especializadas de la Policía levantaron indicios balísticos en el sitio y analizan cámaras de seguridad del centro comercial y sectores aledaños para determinar la ruta de ingreso y escape de los atacantes, quienes habrían llegado en motocicletas.

Hasta el momento, no se reportan detenciones y el caso continúa bajo investigación.

Antecedentes de alias Ronquillo

El ministro del Interior, John Reimberg, cuestionó anteriormente la decisión de liberar a varios detenidos en Machala, entre los que se encontraba alias Ronquillo. El sujeto tenía antecedentes penales y había recuperado su libertad en junio de este año.

Según la Policía Nacional, alias Ronquillo estaba relacionado a actos de violencia en la provincia de El Oro.

