Balacera en parqueadero de centro comercial de Machala dejó un herido

Los disparos generaron pánico entre decenas de personas que se encontraban al interior del centro comercial

El ataque armado ocurrió en la zona de parqueadero del centro comercial.

Un hombre fue baleado la noche de este martes 30 de diciembre de 2025 en el área de parqueo de un centro comercial ubicado en el ingreso a Machala, provincia de El Oro. El hecho ocurrió alrededor de las 19:20 y generó pánico entre clientes y trabajadores.

Según información preliminar, la víctima se encontraba en el parqueadero cuando fue atacada por sujetos armados que habrían llegado en motocicletas. Tras el ataque, el hombre fue trasladado de urgencia en una camioneta hasta una casa de salud.

Pánico entre clientes y cierre de locales

El ataque armado provocó momentos de caos entre las personas que se encontraban al interior del centro comercial, especialmente en la zona de comidas. Testigos indicaron que, al escuchar los disparos, varios ciudadanos se lanzaron al piso para protegerse.

De forma inmediata, los locales comerciales cerraron sus puertas y los clientes permanecieron resguardados dentro del establecimiento por varios minutos. La situación generó temor debido a la alta afluencia de personas por la temporada de fin de año.

La persona atacada a tiros fue trasladada a una casa de salud. Fabricio Cruz

El personal de seguridad del centro comercial activó los protocolos de emergencia mientras se coordinaba la llegada de las unidades policiales.

Congestión vehicular en avenida principal

En el exterior del centro comercial se registró una fuerte congestión vehicular sobre la avenida 25 de Junio, principal vía de ingreso y salida a la ciudad de Machala. Conductores quedaron atrapados en medio del desorden generado tras el ataque.

Agentes de tránsito acudieron al sitio para controlar la circulación y permitir el acceso de los vehículos de emergencia. La zona permaneció parcialmente restringida mientras se realizaban las primeras diligencias.

La Policía Nacional inició un operativo para recabar información, revisar cámaras de seguridad y dar con los responsables del ataque armado.

