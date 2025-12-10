Expreso
carcel esmeraldas
El marte 9 de diciembre 3 reos se fugaron de las cárcel de varones de Esmeraldas.archivo expreso

Recapturan a uno de los tres reos fugados de la cárcel de Esmeraldas

El Gobierno confirmó la recaptura de uno de los tres reos que escaparon del Centro de Rehabilitación Social en Esmeraldas

La madrugada del martes 9 de diciembre de 2025, tres privados de libertad lograron escapar del Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Varones en Esmeraldas. El hecho se produjo alrededor de las 02:57, cuando los internos forzaron los barrotes de una ventana en el área de baños de la celda 4 del pabellón B2.

Horas después, a las 21:25,  el Ministerio de Defensa confirmó la recaptura de uno de los tres reos fugados, mientras que los otros dos continúan prófugos. La operación de búsqueda se mantiene activa en la provincia, con apoyo de la Policía Nacional y la Armada del Ecuador.

Investigación a militares y medidas disciplinarias

La cárcel de Esmeraldas está bajo custodia de la Armada del Ecuador. Tras la fuga, los uniformados responsables de la vigilancia fueron relevados de inmediato. La Fuerza Naval inició un proceso disciplinario contra los agentes, quienes deberán someterse a pruebas de polígrafo y enfrentar investigaciones internas para determinar si hubo negligencia o complicidad.

El Ministerio de Defensa informó que se ha presentado una denuncia contra el personal presuntamente implicado en la fuga y aseguró que la institución colabora plenamente con el proceso judicial para esclarecer los hechos.

Detenido traslado a la cárcel de máxima seguridad

Hombre es enviado a prisión por la presunta agresión mortal contra su bebé

Masacre en septiembre

El pasado 26 de septiembre la Fiscalía de Ecuador presentó cargos contra 39 personas por su presunta implicación en la masacre ocurrida en la cárcel de Esmeraldas, donde 17 reclusos fueron asesinados la madrugada del jueves 25. Este hecho se produjo apenas tres días después de otro enfrentamiento en el centro penitenciario de El Oro, que dejó 14 internos muertos.

Las investigaciones revelaron que varios de los reos asesinados pertenecían a los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) conocidos como Los Choneros y Los Lobos. Ambas organizaciones han sido catalogadas como terroristas por el presidente Noboa.

