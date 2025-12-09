Crisis carcelaria Ecuador: Masacres, epidemias y explosiones marcaron el 2025

La violencia en las cárceles evidencia el poder de las bandas y la incapacidad del Estado para recuperar el control

El operativo de traslado empezó la madrugada de este martes 25 de noviembre.

La crisis carcelaria en Ecuador durante 2025 expuso con crudeza la violencia estructural que atraviesa el país. Masacres dentro de los centros penitenciarios, brotes epidémicos que reflejaron el abandono sanitario y atentados con explosivos que superaron los muros de las prisiones marcaron un año de miedo e incertidumbre.

Estos episodios evidenciaron tanto el poder de las bandas criminales para desafiar al Estado como la fragilidad institucional frente a un problema que demanda respuestas urgentes y sostenibles. La seguridad penitenciaria, la salud pública y la confianza ciudadana quedaron en entredicho, mientras persiste la necesidad de construir un sistema que garantice justicia, control y dignidad en medio de una crisis aún sin solución.

La nueva jornada de crisis carcelaria en Ecuador

El SNAI informó este lunes 8 de diciembre, la muerte de 13 personas privadas de libertad, elevando a 44 los fallecidos en un mes dentro de este centro penitenciario ubicado en una ciudad fronteriza con el Perú. Según la institución, el episodio se produjo después de la detonación de un artefacto explosivo en los exteriores del recinto, mientras la Policía Nacional ejecutaba una intervención y revisión interna. Fue durante ese operativo que se hallaron los cuerpos.

La entidad señaló que se realizan las autopsias y procedimientos de rutina para determinar las causas oficiales de los decesos. “Se están haciendo las autopsias y los procedimientos correspondientes”, indicó el SNAI en un mensaje enviado a periodistas.

De acuerdo con información preliminar, el amotinamiento ocurrió cerca de las 16:00, tras la explosión de un artefacto lanzado por un dron para distraer a los agentes. Cuando las autoridades ingresaron a la prisión, encontraron a las víctimas con signos de asfixia. Los reclusos pertenecían al grupo criminal Los Lobos.

La cárcel de Machala, epicentro de la violencia

El mismo patrón se repitió este 7 de diciembre, alrededor de las 15:50, cuando un explosivo transportado por dron detonó en las calles Juan Montalvo y San Martín. El artefacto fue lanzado por un individuo aún no identificado, lo que movilizó a la Policía para verificar si el ataque estaba dirigido al centro penitenciario.

Según las autoridades, estas detonaciones se están utilizando como distractores mientras, dentro del recinto, se ejecutan ataques simultáneos. En este caso, integrantes de la banda criminal Sao-Box habrían asfixiado con fundas plásticas a 13 presos del pabellón de máxima seguridad vinculados a Los Lobos, su grupo rival.

La cárcel de Machala se consolida así como uno de los puntos más críticos de la actual crisis carcelaria, marcada por la disputa territorial entre organizaciones delictivas y la limitada capacidad estatal para contener la escalada de violencia.

Hasta los exteriores de la cárcel llegó la ambulancia de Medicina Legal. fabricio cruz

Enfrentamiento mortal en la madrugada del 9 de noviembre

En el mismo Centro Penitenciario, llamado El Oro N.º 1, se registró otro episodio de violencia que dejó 4 personas privadas de libertad fallecidas y 43 heridas durante un enfrentamiento ocurrido en la madrugada del domingo 9 de noviembre.

Según información preliminar, la alerta se emitió cerca de las 03:00, cuando el ECU-911 reportó detonaciones y disturbios en los alrededores del recinto.

Cuando las autoridades arribaron al lugar, se encontraron con múltiples disparos y explosiones que provenían de los pabellones. Ante la magnitud del ataque, los agentes activaron un operativo de control para impedir que la violencia se extendiera a otras zonas del centro carcelario.

#ElOro

Alrededor de las 02:45, se registraron nuevos incidentes en la cárcel de Machala que dejaron como saldo 4 fallecidos y al menos 43 heridos según información preliminar pic.twitter.com/sBGEd36sMe — Ecuador Informado (@ecuainformado) November 9, 2025

Tras retomar el orden, la fuerza pública verificó los daños colaterales y el número de personas afectadas, mientras equipos técnicos y médicos ingresaron para evaluar la situación y estabilizar a los heridos.

Tras el hecho violento, los familiares de las víctimas recibieron la lista de fallecidos alrededor de la 01:00 del lunes 10 de noviembre, lo que permitió iniciar los procesos de identificación y las diligencias forenses correspondientes.

Ese mismo día, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI) dispuso el traslado de 23 reclusos hacia la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena, una prisión de máxima seguridad construida durante la administración del presidente Daniel Noboa.

Las alertas falsas, una táctica para abrir paso a las masacres

Otro episodio similar se registró el 25 de septiembre, en la cárcel de Esmeraldas, donde, según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), 17 personas privadas de libertad fueron asesinadas, en uno de los hechos más violentos del año.

De acuerdo con reportes policiales y testimonios recogidos por un medio local, la masacre se habría iniciado por una orden externa del grupo delictivo Los Tiguerones, que buscaban eliminar a reclusos vinculados a Los Lobos, Los Choneros y a internos que no se alineaban con su organización.

Versiones internas indicaron que los reos reportaron la supuesta muerte de un interno en el pabellón C, un bloque controlado por Los Tiguerones. Cuando un guía penitenciario ingresó para verificar la alerta, fue despojado de las llaves de las celdas. Además, los reclusos tomaron un fusil que pertenecía a un soldado que acompañaba al guía.

La alarma era falsa. Con las llaves robadas, los internos abandonaron el pabellón, forzaron los candados y abrieron las celdas de los bloques A y B, donde se encontraban miembros de organizaciones rivales. Minutos después, inició el ataque contra los reclusos.

El Ejército, que intervino el centro penitenciario, informó en su cuenta oficial de X que durante el asalto los internos utilizaron armas de fuego y cuchillos. La Policía Nacional señaló que parte de ese armamento habría ingresado con ayuda de guías penitenciarios, aunque el SNAI no ha confirmado esta versión.

𝑬𝒋𝒆́𝒓𝒄𝒊𝒕𝒐 𝑬𝒄𝒖𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂𝒏𝒐 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒓𝒆𝒔𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝒄𝒆𝒓 𝒆𝒍 𝒐𝒓𝒅𝒆𝒏 𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒉𝒆𝒄𝒉𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒗𝒊𝒐𝒍𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝑪𝑷𝑳 𝑬𝒔𝒎𝒆𝒓𝒂𝒍𝒅𝒂𝒔#Esmeraldas | Tras una situación de violencia interna… pic.twitter.com/YBwJxir4vA — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) September 25, 2025

Familiares de los privados de libertad esperan con angustia noticias en los exteriores de la cárcel de Esmeraldas tras la masacre del 25 de septiembre de 2025. Luis Cheme

Epidemias agravan la crisis penitenciaria

La violencia no es el único mal que golpea a las cárceles ecuatorianas. En paralelo a los amotinamientos y explosiones, los centros penitenciarios enfrentan una grave crisis sanitaria marcada por brotes de tuberculosis.

En la Penitenciaría del Litoral, al menos 15 personas privadas de libertad han muerto en los últimos meses por esta enfermedad, mientras otros reclusos y guías penitenciarios han resultado contagiados. Las condiciones de hacinamiento y la falta de atención médica han convertido a las prisiones en focos de epidemias.

Organismos de derechos humanos advierten que la combinación de violencia criminal y abandono sanitario profundiza la emergencia penitenciaria, dejando en evidencia la incapacidad del Estado para garantizar seguridad y salud dentro de los recintos carcelarios.

Masacres en Ecuador, otro mal que golpea al país

El 2025 también estuvo marcado por otras formas de violencia extrema: las masacres que, con frecuencia, ocurren en horas de la noche, en billares, recintos populares e incluso dentro de viviendas.

Uno de los hechos que más conmovió al país se registró a mediados de julio, en un billar del barrio Santa Isabel, en el cantón General Villamil Playas, provincia del Guayas. Allí, un grupo de hombres fuertemente armados irrumpió en el establecimiento y abrió fuego contra los presentes, dejando nueve personas fallecidas.

La Fiscalía General inicia una investigación previa de oficio tras el asesinato de nueve personas en un billar ubicado en el barrio Santa Isabel, en el cantón General Villamil Playas. Néstor Mendoza / Expreso

Un ataque armado que dejó 17 muertos y conmocionó a El Empalme

Otro ataque que reflejó la crudeza con la que operan las bandas criminales y el nivel de inseguridad que atraviesa Ecuador fue la masacre registrada en la parroquia Guayas, del cantón El Empalme, provincia del Guayas. El hecho dejó 17 personas muertas y al menos 14 heridas, tras una incursión armada que estremeció a la comunidad.

Estos actos violentos se caracterizan por su indiscriminación: las balas impactan sin piedad, alcanzando incluso a personas ajenas a los conflictos criminales. La brutalidad de la acción evidenció la vulnerabilidad de la población frente a grupos armados que operan con total desprecio por la vida.

El ataque provocó una inmediata reacción de las fuerzas del orden. Unidades policiales se movilizaron desde El Empalme y, posteriormente, equipos especializados de la Dinased llegaron desde Milagro para reforzar las operaciones en la zona.

Masacre en El Oro atribuida a disputa entre bandas criminales

En la provincia de El Oro, un grupo armado irrumpió en una vivienda y asesinó a cuatro personas —una mujer y tres hombres—, entre ellos alias Lalo, con antecedentes por narcotráfico. Los cuerpos fueron hallados en distintas habitaciones, mientras testigos señalaron que los atacantes usaron fusiles y huyeron en un vehículo blanco.

El ataque dejó además dos heridos, ambos con antecedentes judiciales. Según las autoridades, el hecho estaría vinculado a la disputa entre bandas como Los Lobos y los Saobox, que se enfrentan por el control de actividades ilícitas como narcotráfico, extorsión, contrabando y minería ilegal.

Explosivos: el nuevo modus operandi que aterroriza a Ecuador

En los últimos años, y particularmente en 2025, Ecuador ha sido escenario de una escalada de violencia marcada por el uso de explosivos como herramienta de intimidación. Estos actos, calificados como terrorismo por las autoridades, buscan sembrar miedo en la ciudadanía y presionar a las instituciones del Estado.

El episodio más reciente ocurrió frente al Mall del Sol, en Guayaquil, donde un coche bomba explotó en plena vía pública. Según las investigaciones preliminares, el ataque habría sido ejecutado por la banda criminal Los Lobos como represalia tras la destrucción de operaciones de minería ilegal vinculadas a su estructura.

Panorama actual luego del atentado con coche bomba en Guayaquil. Christian Vinueza

El hecho generó alarma nacional y puso en evidencia la capacidad de estas organizaciones para desafiar directamente al poder estatal.

Un patrón creciente de violencia

El uso de explosivos se ha convertido en un patrón recurrente:

Machala – Prisión (8 de diciembre 2025)

Una explosión cerca de un centro penitenciario dejó 13 reclusos muertos y más de 40 homicidios reportados en un mes dentro del penal.

Se investiga si el ataque estuvo directamente relacionado con las muertes, en el marco de la crisis carcelaria

Explosiones simultáneas en varias ciudades (15 de octubre 2025)

Tres detonaciones ocurrieron en menos de 24 horas en distintos puntos del país.

Una de ellas en Guayaquil, otra en Quito y otra en Esmeraldas.

Las autoridades vincularon los hechos a represalias de grupos criminales tras

Guayaquil – Bahía comercial (3 de junio 2025)

Un ataque con explosivos afectó locales de la Bahía.

Fue uno de los 25 atentados registrados en un solo mes, lo que llevó al presidente Daniel Noboa a extender el estado de excepción

Un año marcado por masacres, abandono sanitario y explosiones

La crisis carcelaria de 2025 expuso la violencia estructural en Ecuador: masacres, epidemias por abandono sanitario y atentados con explosivos revelaron el control criminal y la fragilidad institucional. La situación dejó en evidencia la urgencia de reformas profundas para garantizar seguridad, salud y dignidad en los centros penitenciarios.

