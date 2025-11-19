Traslado masivo de 87 presos de Machala a una prisión de Guayaquil

El Ejército y la Policía trasladaron a 87 reclusos de Machala a una cárcel de Guayaquil bajo un fuerte operativo de seguridad

Militares resguardaron el operativo de traslado de reos desde la cárcel de Machala hacia un centro penitenciario en Guayaquil

Este martes 18 de noviembre, el Ejército y la Policía Nacional movilizaron a 87 reclusos que se encontraban en la Penitenciaría El Oro N.º 1, en Machala, hacia una cárcel de Guayaquil.

El Ejército ecuatoriano, a través de su cuenta en X, informó que como parte del operativo se desplegó un amplio dispositivo de seguridad en toda la zona del centro carcelario. “Como parte de la operación, se desplegó un amplio dispositivo de seguridad en todo el perímetro del centro carcelario, asegurando un embarque ordenado de las personas privadas de libertad en varios vehículos con destino a la ciudad de Guayaquil”, señaló el comunicado oficial.

Además, el Ejercito afirmó que durante el traslado se garantizó "el respeto irrestricto a los derechos humanos de los trasladados, así como la seguridad del personal involucrado y del entorno"

Antecedente de violencia en la cárcel de Machala

El traslado ocurre días después del incidente violento que sacudió la prisión de Machala la madrugada del 9 de noviembre, cuando miembros de la banda criminal Sao Box asesinaron a cuatro integrantes de Los Lobos, considerado el grupo delictivo más grande del país y que, hasta entonces, era su aliado.

Tras las investigaciones, se conoció que 27 reclusos de la banda Sao Box fueron asfixiados por sus propios compañeros de celda, como una presunta venganza de Los Lobos tras el ataque ocurrido la madrugada del 9 de noviembre.

Escándalo en Argentina: jueza destituida por documental sobre muerte de Maradona Leer más

Según el Gobierno Nacional, el hecho violento habría ocurrido porque un grupo de presos buscaba impedir los traslados desde ese centro penitenciario hacia la nueva cárcel inaugurada el pasado 11 de noviembre, por el presidente Daniel Noboa, en la provincia de Santa Elena.

Noboa hizo los primeros traslados

El primer mandatario, Daniel Noboa, envió a esa cárcel de máxima seguridad a 300 presos catalogados como los “más peligrosos” del país. Entre los trasladados se encontraban líderes de bandas criminales y figuras políticas sentenciadas, como el exvicepresidente Jorge Glas y el exasambleísta Pablo Muentes.

Esto ocurrió a pesar de que el centro penitenciario aún no está terminado y registra apenas un 40% de avance.

La denominada “Cárcel del Encuentro” fue construida como respuesta a la creciente crisis de violencia criminal que atraviesan las penitenciarías ecuatorianas, donde desde 2021 se han registrado más de 600 reclusos asesinados. La mayoría de estas muertes se ha producido durante enfrentamientos entre bandas rivales, que disputan el control interno de los centros de rehabilitación social.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ