Escándalo en Argentina: jueza destituida por documental sobre muerte de Maradona

Julieta Makintach fue removida e inhabilitada tras participar en un documental oculto sobre la muerte de Maradona.

Autoridades judiciales argentinas reunidas durante una sesión clave del proceso por la causa Maradona.

La justicia argentina destituyó a la jueza Julieta Makintach luego de comprobar su participación en un documental clandestino relacionado con el proceso judicial por la muerte de Diego Armando Maradona.

El fallo del juicio político, aprobado por unanimidad en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, determinó que la magistrada incurrió en abuso de autoridad y otras faltas graves. Además de perder su cargo, quedó inhabilitada de manera permanente para ejercer funciones dentro del sistema judicial.

Juicio anulado y nuevo inicio en marzo

El escándalo estalló en mayo, cuando se reveló la existencia del documental grabado mientras Makintach integraba el tribunal que debía juzgar las responsabilidades médicas en el fallecimiento del astro argentino en 2020. La polémica obligó a anular el juicio original, que ahora deberá reiniciarse en marzo de 2026.

Makintach alega desconocimiento del documental

El tribunal determinó que su intervención en el documental comprometió la transparencia del juicio y afectó la credibilidad de la justicia, lo que derivó en su destitución unánime.

Por otro lado, La jueza alegó que solo había concedido una entrevista sin conocer que sería utilizada en un proyecto audiovisual.

Fuentes judiciales remarcan que, aunque Makintach queda impedida de volver a ocupar cargos en la magistratura, sí podrá continuar ejerciendo como abogada en el ámbito privado.

Reacciones de la familia de Maradona

Los familiares del “10” recibieron la decisión como un avance necesario para reactivar el proceso. Verónica Ojeda, expareja del futbolista, afirmó que han sido “cinco años de mucha lucha”, mientras que el abogado de la familia reiteró que “hoy no tendríamos que estar hablando de esto, sino de juzgar a los homicidas de Diego Maradona”.

Implicaciones para el futuro del juicio

El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la transparencia judicial y el manejo de causas altamente mediáticas. Con la destitución de Makintach, queda despejado el camino para que el nuevo juicio avance en 2025 con mayores garantías y un entorno más controlado institucionalmente.

