Registro Civil atenderá sin turno para cédulas y pasaportes hasta marzo de 2026

Conoce los horarios, requisitos y valores para obtener tus documentos de identidad

El Registro Civil atenderá a la ciudadanía sin la necesidad de que separen un turno en la plataforma digital de la entidad.

Hasta el 31 de marzo de 2026, el Registro Civil del Ecuador atenderá a la ciudadanía sin que se separe su turno. Así lo informó la entidad estatal.

Esto abarca los servicios de cédulas y pasaportes. El horario de atención será desde las 08:00 hasta las 17:00, en todas las agencias del Registro Civil.

Esta modalidad ha sido implementada por este régimen desde septiembre, debido a que la ciudadanía se ha quejado, en reiteradas ocasiones, de que no había turnos disponibles, en la plataforma digital de la institución, para la renovación y emisión de sus documentos de identificación.

¿Qué documentos deberá llevar para la emisión de la cédula?

Para la atención, la ciudadanía deberá presentar:

El comprobante de pago impreso,

La cédula anterior en caso de renovación,

Si se trata de pérdida o robo, la constancia física o digital del Formulario de Documentos Extraviados del Consejo de la Judicatura.

¿Cuánto cuesta el servicio?

Hay tres valores:

Si es por primera vez que obtendrá el documento de identidad es de $ 5.

Por renovación, el valor es de $ 16.

Las personas con discapacidad igual o superior al 30 % están exentas de pago.

Documentos para la emisión del pasaporte

Este servicio, de acuerdo con información del Registro Civil, estará disponible en 27 agencias de 23 provincias del país. Para acceder al servicio, los usuarios deberán presentar:

El comprobante de pago,

Cédula de identidad vigente,

Pasaporte anterior, si está vigente;

En caso de pérdida o robo del documento, debe llevar el Formulario de Documentos Extraviados del Consejo de la Judicatura.

¿Cuáles son los valores para la obtención del pasaporte?

El costo del servicio, por primera vez y renovación, para adultos y menores de edad es de $ 90. En cambio, para los adultos mayores es de $ 45. Pero si la persona tiene una discapacidad mayor o igual al 30 %, el servicio no tiene costo.

Por otro lado, la entidad indica que, si el pasaporte es para menores de edad, el padre y la madre deben estar presentes. En el caso de que los padres residan en Ecuador y uno de ellos no puede asistir, deberá presentar un poder notariado.

Pero si uno de los padres del menor de edad reside en el exterior, el adulto deberá presentar un poder consular. Este documento debe incluir nombres completos y número de cédula del menor de edad.

Pagos de los servicios

Los pagos de ambos servicios se los puede realizar en la banca interna que se encuentran en las agencias del Registro Civil, banca corresponsal o agencia virtual.

