El comercio chino conquista nuevas calles del centro-sur de Guayaquil

El boom de negocios, en su mayoría asiáticos, está en las calles Chile y Eloy Alfaro. En la Bahía ya no solo se hace compras

Hasta ahora, la calle Capitán Nájera es, formalmente, el límite sur del sector comercial y popular de La Bahía, en el centro-sur de Guayaquil, tal como lo establece la ordenanza municipal de 1999. Sin embargo, el comercio se ha ido expandiendo progresivamente hacia el sur. Hoy, comerciantes foráneos y locales ya han cruzado esa frontera.

¿Hacia dónde se ha expandido el comercio?

La expansión -en su mayoría negocios de origen chino o que venden productos importados desde ese país- se ha extendido principalmente por dos arterias viales: la calle Chile y la Eloy Alfaro. En esta última, entre Azuay y Carchi, se levanta un edificio alto de color naranja donde funciona la importadora Jolly Mía, que se ha convertido, por ahora, en un hito que marca la nueva frontera comercial sur de La Bahía.

A las 10:48 del jueves 4 de diciembre, Marbel Miranda recorría Jolly Mía buscando decoraciones para su árbol de Navidad. Asegura que la llegada de nuevos negocios a ese sector le resulta conveniente: le ahorra tiempo y dinero, pues ya no necesita desplazarse hasta el centro para hacer compras. Ella reside en esa zona de la urbe porteña.

Frontera. A la altura de Azuay y Eloy Alfaro está el último local comercial de productos chinos. Carlos Klinger

Opiniones ciudadanas

“De esta forma, la economía no se centra solo en La Bahía”, reflexiona. Además, afirma que así evita el riesgo de ser víctima de la delincuencia. “Hoy, entre menos se camina o se sale, lamentablemente es mejor”, comenta.

En cambio, Mario Dávila, de 80 años, viajó desde el centro hasta el Bazar Muralla China, ubicado a una cuadra de la importadora. Fue a buscar adornos, electrodomésticos y decoración navideña, tras la recomendación de conocidos.

Para Dávila, este crecimiento comercial “es muy bueno para el país porque da trabajo y permite que la economía se mueva”. A su criterio, tanto autoridades locales como nacionales deberían reforzar la seguridad para que los ciudadanos se sientan protegidos.

El 'New Center’ de Guayaquil

Sandra Delgado, gerente de los almacenes Megamayorista, coincide. Emprendió en este sector hace cuatro años y ahora tiene tres locales en la calle Chile, donde vende productos de belleza importados de China. Cree que la Policía Nacional debería “dar más vueltas”, aunque sostiene que la zona no es peligrosa. Julio Peña, trabajador de Pescaequipos S.A., ubicada diagonal al Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López, comenta que la mayoría de locales cierran a las 17:00 por prevención.

La aceptación del público es alta, asegura Delgado. Por ello, otros comerciantes también han decidido apostar por este sector, que muchos ya denominan el ‘New Center’ de Guayaquil. Tan codiciado es el espacio que, en la cuadra de Eloy Alfaro entre Club Sport Emelec y Miguel de Letamendi, se construye un gran centro comercial cuyos propietarios serían ciudadanos chinos, según Peña. La nueva edificación está frente al local de equipos de pesca.

Cuando el Barrio Chino se formalice, la zona progresará más; habrán corredores nocturnos. Jaime Wong Presidente - Comité Barrio Chino

EXPRESO intentó conversar con los dueños o administradores de varios locales de la calle Chile, pero evitaron hablar o rechazaron dar entrevistas.

¿Por qué los comerciantes chinos prefieren estas arterias viales?

Jaime Wong, presidente del Comité del Barrio Chino de Guayaquil, comenta que la nueva ola de inmigrantes chinos ha sido atraída por esta zona porque no está saturada y facilita la instalación de negocios de artículos económicos, a diferencia del centro y del norte de la ciudad. “La información de boca a boca, por amigos, les indica dónde es el mejor lugar para invertir”, señala.

Este impulso comercial surgió a partir de 2020, recuerda Peña. Por su parte, Miguel Jaramillo, jefe de almacén de Pescaequipos S.A., considera que esta expansión podría dinamizar el comercio en el centro-sur, sobre todo después de que la instalación de estaciones de la Metrovía “quitó mucha de la influencia de los clientes que visitaban el sector astillero”. Sin embargo, espera que la competencia sea en igualdad de condiciones.

Wong confirma que los comerciantes chinos no tienen ningún convenio con la Alcaldía. Si el atractivo es alto, explica, “no solo invierte ese comerciante, sino que también trae a sus amigos”.

Cultura. A lo largo de la calle Chile, comerciantes chinos proliferan en el sitio. Miguel Canales León

El sector de La Bahía está muy deteriorado y ocupado. Ahora vemos más negocios y la gente viene. Sandra Delgado Gerente de Megamayorista

Moradores opinan de esta expansión comercial

A Mónica Carrillo, residente de La Saiba, le agrada ver que cada vez hay más negocios vinculados a la cultura china en la zona. “Antes veías estos locales solo alrededor de La Bahía; ahora se están extendiendo y eso me encanta. En la calle Chile encuentras muchos: ves gente asiática que camina por doquier, es una fusión de culturas. Hay postales que parecieran ser de películas, pequeños nichos de barrios chinos que nos rodean. Y me gusta: los comerciantes tienen cosas chéveres. Hay chucherías, a veces ropa. Es como comprar en un TEMU, pero físico”, dice entre risas. Cuenta que cada dos o tres semanas recorre el lugar “para ver qué hay de nuevo”.

Mérida Castañeda, del barrio de Los Astilleros, también ha sido testigo del boom comercial. “Hay muchos negocios, de todo tipo, pero sobre todo chinos. A mí no me molesta. Siempre he creído que Guayaquil es una ciudad que da cabida a todas las nacionalidades. Por eso tenemos tantos restaurantes de comida internacional. Y por eso hasta habrá un barrio chino en pleno corazón de Guayaquil. Me agrada. Y no solo porque el centro necesita revivir, sino porque el sur ha sido olvidado por años y le urgía que lo miren y lo visiten. Si lo están haciendo por motivos comerciales, me alegro. Todo es válido y bienvenido”, señala.

Límites. Al norte de La Bahía está la calle Colón; al sur: Capitán Nájera; al este: el Malecón Simón Bolívar - y la calle Sargento Vargas; y al oeste: Chimborazo.

