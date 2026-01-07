Jóvenes desaparecidos en Pedro Carbo: qué se sabe de su rastro en Santa Elena

Seis jóvenes salieron rumbo a la provincia de Santa Elena, el pasado 3 de enero, pero su paradero es desconocido

Tres de los jóvenes desaparecidos yendo a la provincia de Santa Elena.

Hay angustia en el recinto Fátima, en el cantón Pedro Carbo, provincia del Guayas, por la desaparición de seis jóvenes de la localidad. Sus familiares piden de forma desesperada información sobre su paradero, desconocido desde el sábado 3 de enero de 2026.

Según reportó Ecuavisa, familiares indicaron que los jóvenes salieron ese día rumbo a la provincia de Santa Elena para realizar actividades de pesca. Sin embargo, hasta la mañana de este miércoles 7 de enero no hay rastro de ellos.

Los desaparecidos tienen edades que fluctúan entre 17 y 25 años. Dos de ellos son hermanos, mientras que los otros son primos y amigos que viven en esa localidad de Pedro Carbo.

Los seis jóvenes partieron rumbo a Santa Elena en tres motocicletas, por la vía El Palmar, un tramo que conecta a esa provincia con el cantón Pedro Carbo. La última comunicación con sus familiares se registró al mediodía del sábado 3 de enero.

Desaparecidos de Pedro Carbo: Bomberos hallaron una moto calcinada

Personal del Cuerpo de Bomberos de Pedro Carbo realizaron una búsqueda el domingo 4 de enero, ante el reporte de las familias de los jóvenes. Según Ecuavisa, ellos avanzaron hasta el sector de Colonche con diversas herramientas para dichas labores.

El lunes, los bomberos hallaron una de las motos calcinadas. Agentes de la Policía Nacional mantienen la búsqueda de los seis jóvenes en Pedro Carbo y localidades de Santa Elena.

Los jóvenes desaparecidos son:

Josué Johan Ponce Merchán (25 años)

Víctor Fernando Borbor Castro (22 años)

Eddi Josué Borbor Castro (17 años)

Josué Francisco Merchán Solís (19 años)

Diego Joel Solís Villamar (21 años)

Christian Josué Holguín Jácome (23 años)

Los familiares de los jóvenes desaparecidos piden a la ciudadanía que, de conocer su paradero, se pueden comunicar al ECU911 o al número del Cuerpo de Bomberos de Pedro Carbo: 0991799507.

