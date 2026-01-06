Incendio dejó sin vivienda ni mascotas a familia en Monte Sinaí

El fuego se habría originado en la casa de un vecino, quien presuntamente estaba quemando maleza

El reloj marcaba aproximadamente las 23:30 del lunes 5 de enero de 2026 cuando el fuego irrumpió sin aviso en la cooperativa Las Camilas, en el sector Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil.

Tragedia en la familia

En cuestión de minutos, una vivienda de caña quedó reducida a cenizas y una familia entera pasó de prepararse para dormir a quedar en la calle, sin nada.

Restos del incendio donde murieron calcinadas las mascotas de la familia. CHRISTIAN VINUEZA

Vicente Tubay Navarro, de 27 años, estaba a punto de cerrar la puerta de su casa cuando notó algo extraño. “Vi que la casa del vecino se estaba quemando”, relató. De inmediato alertó a su esposa, Nicolle Salcedo, para que saliera con los niños. El temor era uno solo: que el fuego los alcanzara mientras dormían.

“Pensé: ¿por qué nos vamos a quemar con nuestros hijos. Le dije a mi esposa que salga que se iba a quemar todo?”, recordó Vicente, aún conmocionado. En medio del caos, apenas lograron sacar un tanque de gas. Todo lo demás quedó atrapado por las llamas.

La vivienda, construida de caña y levantada en un terreno prestado, fue consumida rápidamente. También se quemó la motocicleta que Vicente estaba pagando con esfuerzo.

Se quemaron los perritos

“Trabajo vendiendo zapatos en la calle. Me compré la moto para trasladar mi mercadería, para poder trabajar mejor… todo se quemó”, dijo. En un pequeño bolso guardaba mercadería nueva, recién comprada; tampoco pudo rescatarla. Sus pocos electrodomésticos quedaron reducidos a escombros.

Pero la tragedia no terminó ahí. Vicente también perdió a sus mascotas. “No pude sacar a mis tres perritos. Se escondieron debajo del colchón y se quemaron”, dijo con la voz quebrada. La madre se llamaba Negra y sus cachorros, de apenas dos meses de nacidos, Negro y Princesa. También murió el perrito del vecino, el cual estaba encadenado.

Posible imprudencia

Según el afectado, el incendio habría sido provocado por un descuido. “El vecino suele quemar maleza. Yo a veces le decía que apague bien el fuego”, contó. Aquella noche, la advertencia llegó demasiado tarde.

La familia está conformada por tres niños de 8, 6 y 4 años, quienes ahora no tienen casa ni pertenencias. Un hermano de la iglesia les prestó un cuarto para que puedan pasar las noches mientras buscan cómo empezar de nuevo. Hoy, esta familia pide ayuda para poder reconstruir su vida desde cero. Se pone a disposición el número a contactar si se desea ayudar a esta causa: 098 938 8546.

Ayuda de la Prefectura

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, anunció que su equipo se estaba acercando al punto con ayuda técnica, y brigadas.

Ante el incendio en Monte Sinaí, desde @PrefGuayas dispusimos atención complementaria con nuestros servicios institucionales.

En camino: brigada médica, soporte psicológico, ayudas técnicas y elementos de asistencia social. https://t.co/pn0CYPM7Fk — Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) January 6, 2026

