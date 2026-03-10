Expreso
hospital del Guasmo en Guayaquil
La mujer fue llevada al hospital del Guasmo para recibir atención tras escapar del secuestro.FRANCISCO FLORES

Mujer secuestrada en el Guasmo escapó tras seis días: Así recuperó la libertad

El secuestro se dio el 4 de marzo en el sur de Guayaquil y culminó este lunes 9

Los días de encierro forzado que una mujer vivió desde el miércoles 4 de marzo de 2026, tras su secuestro en el Guasmo, sur de Guayaquil, terminaron la mañana de este lunes 9. 

Agentes policiales la rescataron mientras sujetos implicados en su secuestro pretendían movilizarla a un inmueble distinto al que la mantuvieron retenida.

El secuestro se produjo en el Guasmo Sur y desde entonces uniformados policiales realizaban acciones investigativas enfocadas en determinar su ubicación, así como aprehender a los implicados.

Así sucedió su liberación

A las 10:00 del lunes 9 de marzo, policías del distrito Esteros que patrullaban por la cooperativa Santiaguito de Roldós, vieron que la señora se les acercaba desesperada y clamando por ayuda.

"Ella sale corriendo de un domicilio por el sector y se les acerca. El personal policial le brindó auxilio a la señora, quien manifiesta que había sido secuestrada en días anteriores", refirió Edmundo Moreno, jefe de Operaciones del distrito.

Inmediatamente, los agentes llevaron a la ciudadana al hospital del Guasmo, para que reciba atención médica, pues estaba golpeada y herida.

Adicionalmente, otros policías allanaron la vivienda en donde estaba la mujer, pero no encontraron a los sospechosos ni algún elemento relevante para las investigaciones.

