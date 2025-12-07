Aves: el tesoro natural que podría transformar el turismo en Guayaquil

Expertos afirman que la ciudad debe explotar el avistamiento de aves; proponen ideas para fomentar este tipo de turismo

Paseo. El Malecón del Salado es uno de los sitios donde los turistas locales y foráneos pueden divisar aves.

Es muy común caminar por las calles de Guayaquil y ver algún tipo de ave. Desde la muy conocida paloma, hasta un colibrí. A veces, si se tiene buena suerte, en un área verde, observar a un pájaro carpintero en un árbol.

Jeremy Cabrera suele caminar por las mañanas por el Malecón del Salado para ir a sus clases en la Universidad de Guayaquil. Ella vive cerca del sector. Cuenta que disfruta no solo la sombra de los frondosos árboles y del mangle que aún bordea el sitio, sino también el escuchar el trinar de los pájaros. A veces, confiesa, se detiene a observarlos sin necesidad de usar binoculares.

En cambio, Josué Cedeño disfruta del sentarse y ver cómo un hornero patiamarillo se para en la banca o camina en los adoquines sin temor de los visitantes que caminan en el Malecón del Salado. Para él, este atractivo debiera explotarse turísticamente en Guayaquil; con él concuerda Julio Mendoza, quien asegura que le encantaría hacer aviturismo.

Potencial turístico

Y es que, Guayaquil, a criterio de Paolo Piedrahita, catedrático de Biología de la Facultad de Ciencias de la Vida de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), tiene potencial para explotar este tipo de turismo. ¿Dónde? En cualquier sitio donde haya árboles, manifiesta.

Piedrahita explica que la ciudad al tener varios tipos de ecosistemas -entre ellos, los manglares y humedales del Estero Salado; el bosque seco de la zona periurbana, con el Cerro Blanco y el Bosque de la Prosperina; más la Isla Santay que es una zona de transición entre lo que son manglares y bosque seco- hace que haya una riqueza única de aves. A eso le suma, las aves de tránsito que pasan por los parques urbanos.

Los pericos han hecho su casa en el Palacio Municipal; en las mañanas se los puede escuchar cantar, su sonido es particular. Antonio Escobar

Guía turístico nacional

Variedad de aves para observar

Al guía turístico Antonio Escobar le encanta poder enseñar a los turistas extranjeros el tangara azuleja, un pájaro que tiene un plumaje celeste claro. O los tiranos tropicales, unos pájaros con pecho amarillo, que suelen estar en los árboles de mango, sobre todo en esta época, en temporada de la fruta. También, la aratinga de Guayaquil, un perico de cabeza roja, que por lo general se las puede divisar en la Plaza de la Administración, por el Municipio, en el centro de la urbe porteña.

Al día, asegura Jaime Arellano, guía y asesor turístico, se pueden observar alrededor de 70 especies en Guayaquil. Manifiesta que, en otros países, este tipo de turismo es muy popular, por lo que las personas suelen invertir miles de dólares para adquirir los mejores equipos para hacer esta actividad al aire libre.

Turismo. En el Estero Salado, al lado del Puente 5 de junio, varias aves gustan volar cerca del agua. Miguel Canales León

Las plantas que no son propias de la ciudad no ofrecen los alimentos ni los contenidos nutricionales que necesita un colibrí. Paolo Piedrahita Docente de Biología de la Espol

¿Cómo potenciar este atractivo?

Por lo que lo primero que la ciudad debería hacer es que los barrios cuiden los árboles que tienen y se potencie la siembra de más árboles o arbustos, pero con flores. Además, recalca que, estas deben ser nativas, es decir, no introducidas, dice el biólogo. Ya que de esa forma atraerán más a las aves, sobre todo a los colibríes. “Es un espectáculo ver cómo aprovechan del néctar y a la vez hacen el servicio de polinizar diferentes especies de plantas”.

También debe reforestarse el manglar, ya que es crucial para la biodiversidad y protección del hábitat de estas especies, recalca el académico de la Espol.

3. Parques. En las áreas verdes se pueden divisar diferentes especies de aves que posan en las bancas, adoquines, barandas y pilas. Freddy Rodríguez

En las escuelas y colegios se debería enseñar las aves para que los estudiantes puedan identificarlos y ser los mejores guías locales.

Jaime Arellano Guía y asesor turístico

Además, se debe considerar que no se ejecute otra vez una tala indiscriminada, ya que se destruye el hogar de las aves, enfatiza Lady Soto, profesora de Turismo de la Espol. A eso, le suma que tanto el Municipio de Guayaquil como la academia y profesionales deben identificar lugares donde los guías turísticos puedan realizar aviturismo.

Por lo pronto, los parques y los malecones son buenos sitios donde se puede empezar a trabajar, asegura Arellano. Por lo que propone que se coloque señalética informativa sobre las aves que en ellos habitan. También que se motive a la gente a participar en el conteo navideño de aves, un evento mundial que se hará del 14 de diciembre al 5 de enero, al que se podría unir Guayaquil y así actualizar el catálogo de especies.

Paseo. Turistas extranjeros divisan aves en los exteriores del Palacio Municipal, ubicado en el centro de la urbe porteña. Flor Layedra Torres

Otras propuestas

O también, añade Piedrahita, que se hagan concursos para que los barrios registren, en las plataformas digitales existentes, las aves que hay en su sector. También de las que más siembran plantas con flores nativas. “De esta forma, se incentiva a la ciudadanía en esta actividad”.

Otra de las sugerencias, agrega Escobar, es que haya más promoción y folletos de esta actividad en el aeropuerto. También en hoteles. “Hay un público específico que realiza este tipo de turismo, pero no tienen la información necesaria para hacerla”.

Número de especies. 300 aves estarían en constante movimiento en los diversos puntos de la ciudad, entre ellos: garzas, cormorán neotropical.

