Críticas a Juan José Yúnez por un video sobre recorrido en la avenida Samborondón

En un clip difundido en sus redes sociales, el alcalde recorre un tramo de la vía principal de La Puntilla y destaca obras

El alcalde de Samborondón, Juan José Yúnez, ha sido objeto de críticas en redes sociales tras la publicación de un video, la noche del viernes 26 de diciembre, en el que realiza un recorrido por la avenida Samborondón y destaca las obras que ejecuta en esa vía.

El video fue grabado a las 13:10 del viernes 26 de diciembre, según palabras del alcalde. "Estamos a la altura del kilómetro 10.5 (de la avenida Samborondón). Vamos a ver cuánto nos hacemos", expresa el funcionario, acompañado por Juan Emilio Kronfle, gerente general de la Autoridad de Tránsito y Vigilancia de Samborondón (ATV).

"Quedó súper bien la estandarización aquí, ¿no?", dice el alcalde en el interior de un vehículo, mientras Kronfle le responde: "y con la señalización que se está implementando tanto vertical como horizontal le está dando también mayor seguridad vial a la avenida".

Y sigue: "En ciertos sectores que se tuvo que ver afectada la ciclovía justamente por la estandarización de los carriles, se va a completar la ciclovía". Luego, Yúnez indica: "Este paso peatonal de Mocolí, ¡cómo ayudó!, ¿no? Y así vamos a hacer más pasos peatonales".

Finalmente, llegan a una plaza comercial ubicada en el kilómetro 2,5 de la avenida Samborondón. "Hemos recorrido un poco más de siete kilómetros en siete minutos", dice Yúnez. Y agrega: "con la estandarización de carriles y con los retornos continuos, poco a poco va mejorando la fluidez vehicular de la avenida Samborondón".

El video, cuya duración es de 1:19 minutos, concluye con el alcalde diciendo: "y eso es solo la primera parte de un plan. Sí, porque aquí sí planificamos con visión de futuro".

La reestructuración integral de la Av. Samborondón es el primer paso para recuperar la fluidez y seguridad vial en nuestra ciudad. pic.twitter.com/BLvI1CpmWO — Juan José Yúnez (@juanjoseyunez) December 27, 2025

Juan José Yúnez: Críticas al alcalde en redes sociales

Tras la publicación del video, Yúnez recibió respuestas de residentes en urbanizaciones de La Puntilla, quienes señalaron las complicaciones al tránsito generadas por las obras municipales en la avenida Samborondón y lo invitaron a recorrer la vía en horas pico.

Este vídeo es la definición de “sin vergüenza”. No entiendo cómo puede intentar sacar pecho de una obra atrasada, que no está ni terminada, menos aún bien hecha", señaló en la red social X el usuario @ajlmolestina.

El periodista deportivo Diego Arcos también alzó su voz en rechazo al contenido del video de Yúnez. "Esto creo debe ser una burla... Los malestares, tráfico, esquivar conos, desechos de obras, atrasos, señalización tardía; sumado a la interminable aprobación de las comercios y proyectos habitacionales (lo que traerá más carros) ... felicito que se esté terminando la obra, pero cuenten la historia completa y ofrezcan explicaciones y disculpas por las molestias e incomodidades. Ir a las 1:30 de su oficina a esa Plaza, no es el reflejo real de cómo se transita en la zona (...)", expuso en X.

Esto creo debe ser una burla...

Los malestares, tráfico, esquivar conos, desechos de obras, atrasos, señalización tardía; sumado a la interminable aprobación de las comercios y proyectos habitacionales ( lo q traerá más carros) ... felicito que se esté terminando la obra, pero… https://t.co/kqve7XeQOY — 𝒟𝑖𝑒𝑔𝑜 𝒜𝑟𝑐𝑜𝑠 𝒮𝑎𝑎𝑣𝑒𝑑𝑟𝑎 (@DiegoArcos14) December 27, 2025

"Tienes en un radio de 14 km universidades, parques industriales, colegios, plazas, urbanizaciones, malls y más SIN PLANIFICACIÓN", señaló el usuario Juan Fernando Dassum, también en X.

Paola Carvajal, directora de la fundación Movidana, enfocada en temas de movilidad, indicó que la Agencia de Tránsito y Vigilancia de Samborondón "no comprende el concepto de seguridad vial".

"Lejos de aportar a la misma, esta “reestructuración” tiene múltiples elementos que incrementan el riesgo. Si no se arreglan, los muertos serán responsabilidad del GAD (Gobierno Autónomo Descentralizado)", expresó Carvajal.

El ciudadano Miguel Palacios indicó: "7 minutos, el viernes 26 de diciembre, con colegios y universidades de vacaciones, es una burla el video. La mejor planificación a futuro es dejando de aprobar tanto centro comercial y proyecto inmobiliario. Aquí no cabe un alma más".

Alcalde @juanjoseyunez … creo que la ATV aún no comprende el concepto de #SeguridadVial. Lejos de aportar a la misma, esta “reestructuración” tiene múltiples elementos que incrementan el riesgo. Si no se arreglan, los muertos serán responsabilidad del GAD. https://t.co/PHxKmEVVa1 — Paola Carvajal (@pcarvajal78) December 27, 2025

