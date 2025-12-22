Isla Mocolí, un ‘paraíso’ que también reclama por el agua

Escenario. Durante un recorrido de EXPRESO por Mocolí se constató la presencia de tanqueros circulando por las vías de este sector de Samborondón.

La Isla Mocolí ha sido, sin duda, sinónimo de alta plusvalía, exclusividad y privilegio. Sin embargo, la convivencia de los residentes de este sector de Samborondón se ha visto sacudida por la problemática del agua potable, que ya comienza a calar a más habitantes de sus monumentales urbanizaciones.

Residentes de varias etapas han expresado su sorpresa e inconformidad ante este problema que, coinciden, no es nuevo, pero que se ha agudizado en las últimas semanas. Más allá de exigir soluciones, esperan respuestas integrales frente a una situación que afecta a uno de los sectores más exclusivos del Gran Guayaquil y que pone en evidencia que ni siquiera en las zonas de mayor estatus económico se escapan de las falencias en los servicios básicos.

Algunos moradores hicieron llegar sus denuncias a esta Redacción y otros, durante un recorrido realizado por EXPRESO el jueves anterior, dialogaron y manifestaron lo que consideran una realidad en la zona.

Ahí se constató lo denunciado: desabastecimiento y baja presión del servicio de agua potable, lo que ha obligado a que tanqueros circulen de forma constante por las vías principales y al interior de las distintas etapas de Mocolí.

Corte de agua en Samborondón y Daule este sábado afectará a más de 60 sectores Leer más

María Pía Zavala, residente del sector, alertó esta semana sobre la problemática en una comunicación enviada a Diario EXPRESO. En su mensaje expresó su preocupación por un problema que, remarca, se repite desde hace aproximadamente tres años y que se ha agravado notablemente en los últimos seis meses.

“El suministro del líquido vital, tanto en mi urbanización como en el resto de urbanizaciones de Isla Mocolí, es irregular, insuficiente y, en muchas ocasiones, inexistente. La falta de agua y la casi nula presión se registran durante todo el día e incluso en la noche, lo que impide el llenado normal de las cisternas domiciliarias. Por ello, muchas familias nos vemos obligadas a comprar agua mediante tanqueros de forma recurrente”, indicó.

@AmaguaCEM llevamos 20 días sin agua en isla Mocoli , Mónaco y no hay explicación ni solución! — Humbaba (@pahuertab) December 20, 2025

Zavala añadió que el servicio se suspende con frecuencia y sin previo aviso, afectando la calidad de vida de los residentes y limitando actividades básicas como el aseo personal, la limpieza del hogar y el mantenimiento mínimo de las viviendas. Además, expresó su preocupación por la falta de un abastecimiento adecuado para responder ante eventuales emergencias, como incendios.

Este Diario también se contactó con otro residente de la zona, quien pidió la reserva de su nombre y confirmó que existen comunicados permanentes emitidos por los directorios de las urbanizaciones. “No es solo en mi ciudadela; entiendo que el problema es en toda Mocolí”, señaló.

Mocolí: residentes denuncian que la situación es "grave"

El residente remarcó que la situación que atraviesa la isla es “sumamente grave” y denunció que hay urbanizaciones a las que el líquido vital prácticamente no estaría llegando. “Yo tengo agua porque estoy en la entrada de mi urbanización y las diez primeras no tenemos mayores problemas; aun así, llenar la cisterna es todo un trámite”, acotó el residente, al mostrar comunicados.

Tanquero por Mocolí. MIGUEL CANALES

Las quejas no se han limitado a los reclamos internos o a oficios formales, pues también han llegado a las redes sociales. En X, por ejemplo, la usuaria Cinthya Rivas expresó su descontento con esta situación: “No es posible que a diario deban ingresar gran cantidad de tanqueros porque no hay presión en el sector de Isla Mocolí, donde las planillas son más elevadas y todos los usuarios cancelan sus servicios”.

De igual forma, la cuenta @pahuertab se dirigió a la empresa Amagua, concesionaria del servicio en la parroquia La Puntilla, en Samborondón, y en La Aurora, cantón Daule: “¿Qué pasa con el suministro de agua para Isla Mocolí? Casi cinco días sin agua. ¿Cuándo se resuelve?”, cuestionó.

Al respecto, EXPRESO solicitó una respuesta oficial a Amagua, que admitió que el desabastecimiento se ha dado por un daño estructural y también por factores como una mayor demanda de consumo. La respuesta fue emitida por el director jurídico de la entidad (ver entrevista adjunta).

Sin embargo, otro presidente de una de las urbanizaciones, que también evitó identificarse, admitió que ya no es una novedad la presencia de tanqueros en Mocolí. Y lo explicó: “Nosotros, hasta el momento, hemos pedido siete tanqueros esta semana para medio cubrir la necesidad y estamos utilizando el método de colocar una bomba de succión en la acometida de entrada para jalar el agua, porque el ingreso es mínimo”, indicó, junto a fotografías y videos enviados a la Redacción.

Esta situación se produce en medio del crecimiento de Samborondón, donde desde el ámbito municipal se destacan obras de mantenimiento vial y se promueve al cantón como un imán para proyectos inmobiliarios, gastronómicos, de entretenimiento y ocio.

Y en la otra orilla está este problema, que pone sobre la mesa el debate en torno a la planificación urbana y, también, de acuerdo con voces de los propios residentes, el rol del Municipio frente a los servicios básicos.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí.