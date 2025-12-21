Autoridades callan ante supuesto cierre vial en Samborondón que involucraría a Noboa

Silencio oficial ante supuestos videos de Noboa, quien habría manejado un Porsche a velocidad. Ciudadanía critica su accionar

A las 09:30, un ciudadano grabó que el presidente Daniel Noboa cruzó la avenida Samborondón en un Porsche azul.

Varias imágenes y videos han circulado en diversas plataformas sociales en las que se divisaría supuestamente al primer mandatario, Daniel Noboa, conduciendo un Porsche azul. Por su paso se habría cerrado la avenida Samborondón (Guayas), según señalaron ciudadanos.

Los comentarios sobre este suceso abundaron en X. Muchos se quejaron del cierre de la vía y que él presuntamente cruzara a alta velocidad la avenida.

El hecho fue grabado por un ciudadano que pidió la reserva de su identidad. Él vio que el vehículo Porsche azul, descapotado, cruzó a alta velocidad frente a su domicilio, a las 09:30.

Silencio institucional

EXPRESO escribió un mensaje a través de una plataforma de mensajería instantánea a Javier Govea, jefe de la Comisión de Transito del Ecuador (CTE), para conocer sobre el cierre de la vía y confirmar si quien conducía el vehículo era el presidente Daniel Noboa; pero indicó que "ya no trabajo allá”. Aunque, el equipo de comunicación de la Empresa Pública Municipal de Tránsito y Vigilancia Ciudadana de Samborondón (ATVS) nos dirigió con él “para ver si efectivamente fue así”.

Juan Emilio Kronfle, gerente de ATVS, no contestó a EXPRESO; a él se le envió preguntas específicas sobre el caso. Tampoco dio información al respecto, el equipo de comunicación del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, quienes enviaron solo un mensaje diciendo: “negativo”, sin aclarar la respuesta.

Comentarios en redes

Para la abogada Mónica Luzarraga, lo que el presidente Noboa supuestamente habría hecho sería un abuso de su cargo sin respeto a la ciudadanía. “No muestra lujo, muestra abuso. Ciudad detenida, tránsito interrumpido, una avenida liberada para que el presidente juegue con su ego mientras el resto del país espera”.

Además, criticó la falta de respeto a las leyes de tránsito. “Y, como si fuera poco, no estamos ante un gesto simbólico, estamos ante una infracción de tránsito evidente. Se advierte conducción a exceso de velocidad, una conducta sancionable en cualquier ciudadano, pero exhibida con soberbia desde el poder, como si la norma no fuera un límite sino un adorno.

Querido Alfonso:



El presidente declaró no tener vehículos a su nombre ni antes ni ahora, pero aparece conduciendo uno de alta gama. Eso no es un detalle menor, te explico: si el vehículo (sin placas además) está registrado a nombre de empresas, hablamos de beneficios privados… https://t.co/3mcCunAKZo — Monica Luzarraga (@MLuzarragaEc) December 21, 2025

Por otro lado, el jurista Joffre Campaña comentó “Pregunta para los que votaron y apoyan aún a Noboa: 1. (¿)Están de acuerdo que se cierre la única avenida de Samborondón para que Noboa acelere su Porsche a más de 100 km por hora?”.

El abogado Jorge Luis Ortega escribió: “Qué ternura: a exceso de velocidad y aprovechándose del poder”. El veterinario José Morán publicó “Esto es inaudito: @DanielNoboaOk piensa 1ero. en divertirse y actuar como un playboy mimado y relajoso antes que en los escándalos de su gobierno y los graves problemas del país. Presidente, sea honesto, y díganos que ya no nos soporta, así como nosotros ya no lo soportamos a Ud.”.

En cambio, el usuario Mario Molina fue sarcástico: “No molesten a mi presi, que tanto viaje también lo cansa”. Patricia Arias expresó “El odio nos llevó a un hueco profundo que no tiene fin, el vago, sinvergüenza, irresponsable @DanielNoboaOk le importa un pepino el país, a la final él es norteamericano.

Diana Chonillo, por su parte, expresó que “y con 20 carros y motos escolta. Qué feo es su alardeo de poder”. Otro ciudadano, Carlos Barreto criticó a Noboa. “¿Hacienda o autódromo? Porque país no somos”. Para David Laínez, él está “abusando del poder”.

🔴#ATENCIÓN | Según el portal Central News, habitantes del sector denunciaron que miembros de las Fuerzas Armadas habrían cerrado vías aledañas para que el presidente Daniel Noboa pase a alta velocidad en su #Porsche por la vía Samborondón, afectando el tránsito de otros… pic.twitter.com/3kVObQ1KY6 — Radio Pichincha (@radio_pichincha) December 20, 2025

