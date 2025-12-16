Samborondón: hombre irrumpe en centro comercial tras presunto secuestro de tres días

Hombre habría estado secuestrado tres días y desata alerta en centro comercial de Samborondón

La irrupción de un hombre que habría estado secuestrado tres días desató alerta en centro comercial de Samborondón.

Una situación de tensión y confusión generó alarma la noche de este martes 16 de diciembre en un centro comercial ubicado en el kilómetro 1 de la vía a Samborondón. Usuarios del lugar reportaron que un hombre ingresó visiblemente alterado, pidiendo ayuda y asegurando que habían intentado “matarlo”.

Habría permanecido en cautiverio tres días

Según información preliminar compartida por el teniente coronel Edmundo Egas, jefe del distrito Samborondón, la alerta se activó cuando el ciudadano ingresó al centro comercial manifestando que había permanecido en cautiverio durante tres días y que estaba siendo seguido por hombres armados.

De acuerdo con la versión oficial, unidades policiales acudieron de inmediato al sitio. Posteriormente, se confirmó que las personas que el hombre señalaba como presuntos agresores eran, en realidad, agentes de la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase), quienes se encontraban ejecutando un procedimiento en el marco de una investigación en curso.

¿Qué pasó?

“El ciudadano habría logrado liberarse y, en medio de su estado de nerviosismo, ingresó al centro comercial. Inicialmente confundió a los agentes con sus captores”, explicó el teniente coronel Egas.

Añadió que no se produjo ningún cruce de balas, asalto ni otro hecho violento dentro de la plaza comercial.

Tras aclararse la situación, los agentes de la Unase brindaron asistencia inmediata al hombre y le facilitaron un teléfono para que realizara una videollamada a sus familiares y les confirmara que se encontraba a salvo.

El jefe policial reiteró que se trató de un procedimiento controlado de la unidad especializada y que, por tratarse de una investigación en desarrollo, no se pueden revelar mayores detalles sobre las circunstancias del presunto secuestro ni sobre los involucrados.

En redes sociales también circularon versiones sobre un supuesto cierre vial en la zona. Sin embargo, EXTRA constató que la vía cercana al centro comercial se encontraba habilitada alrededor de las 21:20, sin restricciones al tránsito vehicular.

Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer plenamente el caso.

