Costa de Marfil vs Burkina Faso: Alineaciones, hora y dónde ver EN VIVO | AFCON 2025

Franck Kessié lidera a los marfileños frente a una Burkina Faso que promete dar la gran sorpresa en los octavos de final

Costa de Marfil clasificó a octavos como líder del Grupo F con 7 puntos y +2 de gol diferencia.

Costa de Marfil y Burkina Faso se enfrentan en los octavos de final de la AFCON 2025. El Stade de Marrakech será el escenario de este vibrante cruce que promete máxima tensión. El árbitro sudanés Mahmood Ali Mahmood Ismail impartirá justicia en este duelo decisivo.

El camino de los Elefantes y los Potros

Los Elefantes llegan tras liderar el Grupo F con siete puntos y una diferencia de +2 goles. Por su parte, Burkina Faso avanzó como segundo del Grupo E, al sumar 6 puntos y +2, demostrando ser un equipo intenso y competitivo capaz de castigar cualquier error defensivo de sus rivales marfileños.

Burkina Faso avanzó a octavos de final tras adueñarse del segundo lugar del Grupo E. Cortesía

Alineaciones probables para los octavos de final

Costa de Marfil: Lafont; Zohouri, Diomande, Agbabou, Operi; Seri, Kessié, Inao Oulaï; Diakite, Zaha y Philippe Krasso.

Burkina Faso: Nikiéma; Badolo, Dayo, Tapsoba, Kouassi; Sanbore, Touré, Irié, S. Ki, Minoungou; Traoré.

Horario y canales para ver el partido EN VIVO

El encuentro inicia a las 14:00 en gran parte de Latinoamérica. En México y Sudamérica podrás seguir la transmisión oficial a través de Claro Sports por su página web y su canal de Youtube para no perderte detalles.

¿Fecha? martes 6 de mayo

¿Horario? 14:00 (ECU / COL / PER), 15:00 (VEN / BOL), 16:00 (ARG / BRA / URU / PAR / CHI)

¿Dónde? Stade de Marrakech, Marruecos

¿Canales de transmisión y streaming? Claro Sports Youtube, Clarosports.com

Un pronóstico reservado en Marrakech

Aunque las apuestas favorecen a Costa de Marfil, la historia de la Copa Africana advierte sobre sorpresas constantes. En una eliminación directa, el orden táctico será clave. Cualquier descuido en Marrakech podría sentenciar el destino de los Elefantes o dar la gloria a los Potros.

