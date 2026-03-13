"Estoy cansado de esta industria": Labrinth arremete en contra de Euphoria y su sello

El músico detrás de la banda sonora anunció que se apartará del proyecto con duras críticas al sistema que lo rodea

Timothy Lee McKenzie, más conocido por su nombre artístico Labrinth es responsable de gran parte de la identidad sonora de la serie creada por Sam Levinson.

La noche del 12 de marzo, el músico británico Labrinth sorprendió a sus seguidores con un mensaje publicado en Instagram en el que anunciaba su salida del universo creativo de Euphoria. Comunicado que llegó exactamente un mes antes del estreno de la tercera temporada, y rápidamente se volvió viral por el tono directo con el que el artista criticó tanto a la industria musical como a la serie que ayudó a definir sonoramente.

En su publicación, el cantante también dirigió sus críticas hacia Columbia Records, sello discográfico con el que mantiene relación profesional. Aunque el mensaje no detallaba los motivos detrás de su decisión, sí dejaba claro que el artista considera que su etapa dentro del proyecto ha llegado a su fin.

El anuncio generó sorpresa entre fans y seguidores de la serie, especialmente porque Labrinth ha sido una de las piezas creativas clave en la identidad sonora del drama televisivo, lo cierto es que antes de convertirse en el compositor central de Euphoria, el interprete ya había construido una carrera sólida dentro del pop y la música electrónica.

Lee McKenzie interpretando 'Forever' para el Euphoria Live Performance. Labrinth via youtube

El artista alcanzó notoriedad con canciones como Beneath Your Beautiful y con su trabajo como productor para distintos proyectos musicales, consolidándose con el tiempo como un creador versátil capaz de mezclar soul, electrónica y gospel, bajo una sensibilidad sonora que sería precisamente uno de los elementos diferenciadores dentro del tono emocional de la serie.

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Labrinth como la identidad sonora de 'Euphoria'

Desde la primera temporada del proyecto dirigido por Sam Levinson, Labrinth fue el responsable de crear gran parte del paisaje musical que caracteriza a la serie. Su trabajo no solo incluyó la composición de la banda sonora, sino también canciones originales que acompañaron momentos clave de la narrativa.

Temas como All for Us o las piezas instrumentales que acompañan escenas centrales del drama ayudaron a construir una estética sonora reconocible, donde los elementos electrónicos conviven con arreglos corales y texturas experimentales. Una mezcla que terminó convirtiéndose en uno de los sellos creativos del proyecto, reforzando el impacto emocional de muchas de sus secuencias.

Sin embargo, pese a esta relación creativa aparentemente cercana con la serie, el músico dejó claro en su mensaje que su vínculo con el proyecto ha llegado a un punto de ruptura. En su comunicado publicado en redes sociales escribió:

Estoy cansado de esta industria

Que se joda Columbia

Que se joda aún más Euphoria

Estoy fuera

Labrinth Cantautor

El mensaje cerraba con una breve despedida: "Gracias, buenas noches", lo que se interepretó como una confirmación directa de su salida.

La publicación se difundió rápidamente entre seguidores de la serie y del músico, generando debate sobre el trasfondo del mensaje; aunque el artista no ofreció más detalles por el momento, el tono del comunicado fue tomado como una señal de desgaste tras varios años vinculado al proyecto televisivo.

Hasta ahora, ni el equipo de la serie ni representantes del sello Columbia Records han emitido declaraciones públicas sobre el mensaje. Tampoco se ha confirmado oficialmente si la salida del compositor implicará cambios en la música de la tercera temporada de Euphoria, cuya producción ha atravesado varios retrasos y ajustes en los últimos años.

Una 'baja' más por contar

Dentro de todo, la publicación llamó aún más la atención porque el artista había participado recientemente en actividades promocionales relacionadas con la nueva temporada de la serie. En las últimas semanas, Labrinth había aparecido junto a parte del elenco en eventos vinculados al lanzamiento, incluido un encuentro durante el evento invernal organizado por Balenciaga, impulsado en parte por el propio Levinson.

En redes sociales algunos fans incluso han señalado al director como posible factor de tensión dentro del proyecto, recordando que algo similar ocurrió con la salida de la actriz Barbie Ferreira en temporadas anteriores, lo que en su momento también generó especulación sobre conflictos detrás de cámaras.

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Más allá de las interpretaciones, la eventual salida del compositor plantea preguntas sobre el futuro de la serie. Para muchos seguidores, la música de Labrinth fue uno de los elementos que ayudó a construir la identidad estética y emocional de Euphoria.

Su posible ausencia, sumada a los cambios en el reparto que ha experimentado la producción en los últimos años, alimenta el debate entre quienes consideran que el proyecto podría perder parte de la esencia que lo convirtió en un fenómeno cultural.

No son pocos los comentarios que definen a Labrinth como su parte preferida de la producción. EXPRESO

Además, el tono del comunicado añade otra capa de complejidad al conflicto; la crítica directa a Columbia Records resulta delicada, considerando que el sello discográfico ha estado involucrado en la distribución y promoción de parte del trabajo musical del artista.

Mientras tanto, el mensaje de Labrinth continúa circulando en redes como uno de los episodios más comentados alrededor del regreso de Euphoria, justo cuando la expectativa por su nueva temporada comienza a intensificarse.

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