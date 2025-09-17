Euphoria 3 ya tiene fecha oficial de estreno, ¿cuándo llega la nueva temporada?

Después de mucha espera y rumores, HBO finalmente confirmó cuándo llegará Euphoria temporada 3. Los fanáticos de la serie protagonizada por Zendaya pueden prepararse: la tercera entrega se estrenará entre marzo y junio de 2026, según reveló Casey Bloys, CEO de HBO.

¿Cuándo será el estreno de Euphoria temporada 3?

La noticia salió a la luz luego de la 77 edición de los premios Emmy, donde Bloys habló con Variety y dejó claro que, aunque no hay una fecha exacta, la serie llegará en la primavera de Estados Unidos (entre marzo y junio). Eso sí, el rodaje ya está en marcha con ocho episodios confirmados.

¿Qué pasa con el elenco de Euphoria 3?

Aunque la mayoría de los actores principales están de regreso, hay novedades importantes en el reparto. Algunos como Jacob Elordi y Sydney Sweeney están grabando sus escenas por separado, debido a otros proyectos que tienen en paralelo.

Por otro lado, algunas actrices no volverán a la serie. Storm Reid, quien interpretó a Gia (hermana de Rue), confirmó que no aparecerá en la nueva temporada. “Gia no regresará en la temporada 3, pero estoy agradecida con el equipo y orgullosa de formar parte de este fenómeno cultural”, dijo Reid.

Storm se suma a Barbie Ferreira, la actriz que daba vida a Kat Hernández, quien ya había anunciado su salida en 2023 tras cuatro años en la serie.

¿Por qué se demoró tanto Euphoria temporada 3?

El camino para que Euphoria 3 vea la luz no fue sencillo. Tras la confirmación oficial en febrero de 2022, la producción enfrentó varios obstáculos: la huelga de guionistas afectó el avance, y la creciente carrera de Zendaya, Hunter Schafer y Sydney Sweeney complicó las agendas.

Pero ahora, con la filmación en curso y la fecha de estreno cada vez más cerca, los fans pueden estar tranquilos: la espera valdrá la pena.

