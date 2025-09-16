Cuándo se estrena el último capítulo de la temporada 3 de El verano en que me enamoré

La tercera temporada llega a su desenlace y con ella, el adiós definitivo a la historia de Belly

El episodio final de El verano en que me enamoré se estrena el 17 de septiembre en Prime Video

Después de semanas llenas de emociones, lágrimas, besos robados y corazones rotos, 'El verano en que me enamoré' (The Summer I Turned Pretty) está por cerrar el telón. Y esta vez, es para siempre.

Este miércoles 17 de septiembre, Amazon Prime Video lanza el episodio 11 de la temporada 3, el último capítulo de la serie que ha conquistado a miles de fans en todo el mundo. Con este final, también surge el adiós a Belly, Conrad y Jeremiah, protagonistas de uno de los triángulos amorosos más intensos del streaming.

Te invitamos a leer | Coachella 2026: fechas, precios y artistas confirmados que no te puedes perder

¿Cuándo se estrena el último capítulo de El verano en que me enamoré?

Apunta la fecha: miércoles 17 de septiembre, en Prime Video. Ese día se estrena el episodio 11, que también marca el gran final de la serie.

Si te perdiste el calendario completo de estrenos, aquí va un recordatorio:

Episodios 1 y 2: 16 de julio

Episodio 3: 23 de julio

Episodio 4: 30 de julio

Episodio 5: 6 de agosto

Episodio 6: 13 de agosto

Episodio 7: 20 de agosto

Episodio 8: 27 de agosto

Episodio 9: 3 de septiembre

Episodio 10: 10 de septiembre

Episodio 11: 17 de septiembre

¿Team Conrad o Team Jeremiah? Belly tiene la última palabra

Todo ha llevado a este momento. Belly (interpretada por Lola Tung) está por tomar la decisión que definirá su historia de amor. Después de temporadas de dudas, idas y vueltas, parece que finalmente elegirá entre Conrad (Christopher Briney) o Jeremiah (Gavin Casalegno).

Y aunque el fandom está dividido entre los dos hermanos Fisher, hay algo claro: Belly no puede seguir escapando de sus sentimientos.

Fonseca en Guayaquil 2025: ¿Cuándo es el concierto y aún hay entradas? Leer más

El episodio 10 dejó muchas pistas y más de un corazón confundido. ¿Será que Belly y Conrad están destinados a estar juntos? ¿O el cariño incondicional de Jeremiah será el que gane? Los fans ya tienen sus teorías, pero el desenlace podría sorprender a todos, especialmente si la serie decide alejarse del final del libro original de Jenny Han.

¿Qué esperar del final?

La expectativa es enorme. El verano en que me enamoré no solo ha sido un éxito de audiencia para Prime Video, sino que también se convirtió en un fenómeno viral en redes sociales. Cada capítulo generaba conversación, debates entre distintos bandos, y más de un spoiler con lágrimas incluidas.

Sin embargo, muchos seguidores sienten que la historia merecía más tiempo. En especial, si el final apuesta por una relación entre Belly y Conrad, que hasta ahora no ha mostrado una evolución tan sólida como muchos esperaban. La famosa "conexión" entre ellos, mencionada en el episodio 10, dejó a algunos con la sensación de que se necesitaba algo más profundo y real.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!