Fonseca en Guayaquil 2025: ¿Cuándo es el concierto y aún hay entradas?

Fonseca se presentará en Guayaquil el 2 de octubre. Aún hay entradas disponibles en todas las localidades, excepto una

Fonseca regresa a Ecuador con un concierto en Guayaquil que reúne sus grandes éxitos y nuevas fusiones musicales.

El cantante colombiano Fonseca regresa a Ecuador con un esperado concierto en Guayaquil como parte de su gira internacional. La presentación está programada para el jueves 2 de octubre de 2025, a las 20:00, en el Coliseo Voltaire Paladines. El concierto promete una noche cargada de pop latino, baladas y ritmos tropicales que han marcado la trayectoria del artista.

(Te invitamos a leer: Concierto final de Bad Bunny en Puerto Rico: fecha, hora y cómo verlo en vivo)

Con más de dos décadas de carrera, Fonseca se ha consolidado como una de las voces más influyentes de la música latina contemporánea. Ganador de múltiples Latin Grammy, su estilo fusiona pop, vallenato y folclore colombiano, logrando una conexión emocional con audiencias de toda la región.

Éxitos como Te mando flores, Arroyito, Entre mi vida y la tuya y Simples corazones lo han convertido en un referente del género, y su más reciente álbum Tropicalia reafirma su versatilidad y madurez artística.

RELACIONADAS Danny Ocean convierte el Coliseo Voltaire Paladines Polo en su Babylon C

¿Aún hay entradas disponibles?

Según el portal oficial de TicketShow, la única localidad agotada es VIP Central. El resto de las localidades aún cuenta con disponibilidad:

Tribuna Lateral: $ 40 + IVA

Tribuna Central: $ 50 + IVA

VIP Lateral: $ 70 + IVA

Palco: $ 120 + IVA

Fonseca Box: $ 150 + IVA

Los boletos pueden adquirirse en línea o en puntos físicos autorizados. Para personas con discapacidad o tercera edad, los descuentos aplican únicamente en compras presenciales, presentando copia de cédula.

Fonseca ha mantenido una relación cercana con el público ecuatoriano desde sus primeros éxitos como Te mando flores y Arroyito. En sus últimas giras, ha incluido al país como parada obligatoria, consolidando una base de seguidores que lo acompaña en cada presentación. Su estilo combina pop, vallenato y fusiones tropicales que conectan con distintas generaciones.

El concierto de Fonseca en Guayaquil es uno de los eventos musicales más esperados del segundo semestre de 2025. Con localidades aún disponibles y una trayectoria que garantiza calidad escénica, el artista colombiano promete una noche única para quienes asistan a su concierto.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!