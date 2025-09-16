Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Fonseca
Fonseca regresa a Ecuador con un concierto en Guayaquil que reúne sus grandes éxitos y nuevas fusiones musicales.Instagram: @fonsecamusic

Fonseca en Guayaquil 2025: ¿Cuándo es el concierto y aún hay entradas?

Fonseca se presentará en Guayaquil el 2 de octubre. Aún hay entradas disponibles en todas las localidades, excepto una

El cantante colombiano Fonseca regresa a Ecuador con un esperado concierto en Guayaquil como parte de su gira internacional. La presentación está programada para el jueves 2 de octubre de 2025, a las 20:00, en el Coliseo Voltaire Paladines. El concierto promete una noche cargada de pop latino, baladas y ritmos tropicales que han marcado la trayectoria del artista.

(Te invitamos a leer: Concierto final de Bad Bunny en Puerto Rico: fecha, hora y cómo verlo en vivo)

Con más de dos décadas de carrera, Fonseca se ha consolidado como una de las voces más influyentes de la música latina contemporánea. Ganador de múltiples Latin Grammy, su estilo fusiona pop, vallenato y folclore colombiano, logrando una conexión emocional con audiencias de toda la región. 

Éxitos como Te mando flores, Arroyito, Entre mi vida y la tuya y Simples corazones lo han convertido en un referente del género, y su más reciente álbum Tropicalia reafirma su versatilidad y madurez artística.

RELACIONADAS

¿Aún hay entradas disponibles?

Según el portal oficial de TicketShow, la única localidad agotada es VIP Central. El resto de las localidades aún cuenta con disponibilidad:

  • Tribuna Lateral: $ 40 + IVA
  • Tribuna Central: $ 50 + IVA
  • VIP Lateral: $ 70 + IVA
  • Palco: $ 120 + IVA
  • Fonseca Box: $ 150 + IVA

Los boletos pueden adquirirse en línea o en puntos físicos autorizados. Para personas con discapacidad o tercera edad, los descuentos aplican únicamente en compras presenciales, presentando copia de cédula.

RELACIONADAS

Fonseca ha mantenido una relación cercana con el público ecuatoriano desde sus primeros éxitos como Te mando flores y Arroyito. En sus últimas giras, ha incluido al país como parada obligatoria, consolidando una base de seguidores que lo acompaña en cada presentación. Su estilo combina pop, vallenato y fusiones tropicales que conectan con distintas generaciones.

El concierto de Fonseca en Guayaquil es uno de los eventos musicales más esperados del segundo semestre de 2025. Con localidades aún disponibles y una trayectoria que garantiza calidad escénica, el artista colombiano promete una noche única para quienes asistan a su concierto.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Athletic Bilbao vs. Arsenal: dónde ver en vivo a Piero Hincapié en Champions League

  2. La descertificación de EE.UU. reaviva debate sobre lucha antidrogas en Colombia

  3. Israel lanza una gran operación terrestre para tomar Ciudad de Gaza entre condenas

  4. Fonseca en Guayaquil 2025: ¿Cuándo es el concierto y aún hay entradas?

  5. ¿Cuál es el proceso para denunciar incidentes de violencia en hospitales de Ecuador?

LO MÁS VISTO

  1. Vías cerradas en Ecuador hoy, 16 de septiembre de 2025: ¿hay paro de transportistas?

  2. Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro 2025 tras el Emelec vs Barcelona SC

  3. Hay adultos mayores que todavía esperan por la devolución del IVA

  4. Obra en calle Esmeraldas: Aquiles Álvarez acusa a ciudadanos de hacer “relajo”

  5. Bono Raíces Ecuador: ¿Cómo puedo saber si soy elegible para recibir la ayuda?

Te recomendamos