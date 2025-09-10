Laura Pausini en Ecuador: la italiana vuelve a Quito con su gira Yo Canto World Tour

La espera terminó para los fanáticos ecuatorianos de Laura Pausini. La reconocida cantautora italiana confirmó que se presentará el 20 de abril de 2026 en Ecuador como parte de su gira internacional Yo Canto World Tour, con la que celebra más de tres décadas de trayectoria.

La fecha fue confirmada a través de la cuenta oficial de Instagram de la artista, lo que desató la emoción de sus seguidores en todo el país.

El repertorio del tour incluye sus clásicos más icónicos, como La soledad, Se fue, Víveme, En cambio no y Entre tú y mil mares, además de las canciones de sus más recientes discos.

Entradas y preventa en Ecuador

La empresa organizadora CKConcerts confirmó que las entradas estarán disponibles en el portal de TicketShow. Los miembros del club de fans tendrán acceso a una preventa exclusiva el 11 de septiembre de 2025, mientras que el público en general podrá adquirir sus boletos a partir del 12 de septiembre de 2025.

Los precios anunciados para el concierto en Quito son:

General: $ 50

Preferencia: $ 85

Butacas: $ 140

VIP: $ 160

Golden Box: $ 220

El Yo Canto World Tour 2026 llevará a Pausini por varios países de América Latina y Europa. En Ecuador, la velada será una oportunidad única para reencontrarse con una de las voces más queridas de la música en español.