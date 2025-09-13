Danny Ocean convierte el Coliseo Voltaire Paladines Polo en su Babylon C

El Coliseo Voltaire Paladines Polo de Guayaquil se transformó en una fiesta tropical la noche del sábado 13 de septiembre, cuando Danny Ocean presentó su más reciente gira que se desprende del álbum Babylon Club. A las 21:05, el artista venezolano apareció en escena acompañado por su banda, compuesta por cuatro músicos, que mantuvieron la emoción del show durante toda la noche.

Desde el inicio, los visuales proyectaron el concepto del álbum: playas, atardeceres y colores cálidos que convirtieron el escenario en un club playero. Incluso, desde el techo del escenario un gran sol cambiaba de tonalidades en los diferentes temas, reforzando la estética caribeña y veraniega.

El último show de Mike Albornoz: Los 15 años de María del Mar Proaño en el diseño Leer más

La lista de canciones incluyó 28 temas, entre ellos sus éxitos ‘Me rehúso’,con la que cerró el concierto y ‘Bikini’, su colaboración con Rawayana, que fue uno de los momentos más enérgicos de la noche. En contraste, la balada ‘Detente’ generó un ambiente emotivo: provocando algunos suspiros. ‘Ferrari’ también puso el sentimiento de los presentes a flor de piel.

Danny Ocean cantó ‘Fuera del Mercado’ en la sección de VIP, acercándose con el público de las localidades más lejanas. El popurrí multicolor cayó para darle más emoción al momento.

Público y momentos especiales

Uno de los puntos más comentados de la noche fue el Kiss Cam, que se prolongó por cerca de cinco minutos y generó risas y aplausos entre el público. Además, los asistentes pudieron conocer sobre el merchandising oficial del artista y hacer su compra en Internet.

El ecuatoriano Diego Govea fue el encargado de abrir el concierto, presentando canciones de su disco Libra. Sin embargo, problemas de audio dificultaron que se escuchara con claridad su interpretación.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO