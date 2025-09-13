La música ecuatoriana pierde a Mike Albornoz, músico poco comprendido

La música ecuatoriana está de duelo tras la confirmación del fallecimiento de Mike Albornoz, cantante y compositor que dejó una huella profunda en toda una generación gracias a su estilo auténtico y sensibilidad artística. Aunque aún no se han dado a conocer oficialmente las causas de su muerte, se supo que estuvo internado varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Amigos y colegas han expresado su pesar a través de mensajes emotivos que recuerdan su carrera y personalidad. Uno de ellos fue el comentarista deportivo Diego Arcos, quien lo describió como “un artista incomprendido”. Según Arcos, “Mike fue, en muchos sentidos, un adelantado a su época, alguien que tuvo que enfrentarse a una sociedad que no siempre lo comprendió, y cargó con ciertos fantasmas durante su vida. Forma parte de la historia del pop ecuatoriano, del legado musical del país, y de la banda sonora de toda una generación, más allá de que su música fuera o no del gusto de todos”.

El músico Roy Maruri también evocó con afecto los momentos recientes compartidos con Albornoz. “Nos encontramos hace poco en el Policentro, éramos muy amigos, incluso hablamos de hacer algo juntos, algún proyecto musical. Siempre se mostraba alegre. Conversábamos sobre música, y no tenía idea de que estaba enfermo”, comentó. Maruri también rememoró sus largas charlas sobre el piano y sobre ídolos musicales que ambos admiraban como Queen, Elton John, Billy Joel y Christopher Cross. “Lo conocí a los 16 años, lo admiraba desde joven y tuve la oportunidad de decírselo”, añadió.

Douglas Bastidas, vocalista de Tranzas, también lo recordó con cariño, subrayando su influencia y cercanía en el medio. “Conocimos a Mike en Ifesa; nosotros en Tranzas éramos más jóvenes y admirábamos mucho su carrera. Él grabó voces y teclados para Ciertas Teorías, el álbum que marcó la historia de nuestra banda. Fue un gran amigo durante los años 80 y parte de los 90. Siempre lo recordaremos por su enorme talento y su gran sentido del humor”.

Sacó un video con pocos recursos



La noticia también impactó a la presentadora de televisión Úrsula Strenge, quien rememoró que su primera aparición en pantalla fue en 1992, en el video musical de No te puedo olvidar, uno de los temas de Albornoz. “Siempre estaba pendiente de Camila. Era una persona muy creativa, con pocos recursos logró sacar adelante un video hermoso. Él creó los personajes, todo. Me apena mucho su partida”, comentó.

Además de su faceta musical, Albornoz estudió Periodismo en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil y también fue modelo de la reconocida boutique D’Lazo, famosa en su tiempo por seleccionar a los modelos más destacados para sus pasarelas. Tenía previsto presentarse el próximo 18 de octubre en el club Biblos.

Con su partida, Ecuador pierde a uno de los artistas que supo imprimir identidad y carácter a la música nacional. Su voz y sus composiciones permanecen como testimonio vivo de una época, un legado que seguirá inspirando a nuevas generaciones de músicos y oyentes.

