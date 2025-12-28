Arturo Moscoso Moreno | Balance literario 2025

...me alejo de la política para hablar de literatura. No para escapar de la realidad, sino para entenderla mejor

Hago una pausa en este espacio y me alejo de la política para hablar de literatura. No para escapar de la realidad, sino para entenderla mejor. Aquí va mi balance de este año.

Lo mejor fue La península de las casas vacías, de Úcles, novela que mira la Guerra Civil española desde un realismo mágico garcíamarquesino, pero en la que el narrador es también personaje. Una saga familiar atravesada por la violencia y el absurdo de la guerra, con una mordaz crítica a Franco, ridiculizado allí donde más duele: su pretensión de grandeza.

Destaco la trilogía de la frontera de McCarthy: Todos los hermosos caballos, En la frontera y Ciudades de la llanura. Tres novelas crudas y extraordinarias sobre el amor, la pérdida, el crecimiento y la brutal belleza de la naturaleza humana.

Adichie vuelve con Unos cuantos sueños, una novela coral sobre cuatro mujeres africanas marcadas por la migración, el deseo y la frustración. No alcanza la potencia de Americanah, pero conserva su mirada lúcida sobre identidad y pertenencia. Han Kang estuvo presente con Actos humanos e Imposible decir adiós, donde, en su estilo onírico y perturbador, desnuda los horrores de la extinta dictadura surcoreana.

La fabulosa Yo, Tituba, la bruja negra de Salem, de Condé, que devuelve voz a una mujer silenciada por la esclavitud y el fanatismo, fue recomendación de Gaby, mi librera favorita, con quien comparto el amor por los libros, aunque no por el ‘heavy’ metal.

El hombre, de Arriaga, es un novelón sobre los orígenes del capitalismo estadounidense a través de un personaje feroz y contradictorio. Y Trampa 22, de Heller, sigue siendo una de las sátiras más lúcidas jamás escritas sobre la guerra.

En obras ecuatorianas brillan Sinfonía romántica, de Fernando Larenas, entrañable retrato de Álvaro Manzano, y Férreos ejércitos construirán el abismo, el impactante debut literario de Felipe Rodríguez.

En ensayo, destaco SPQR de Beard, Identidad de Fukuyama, La trampa identitaria de Mounk y Dictadores de Dikötter. Y, en un género inclasificable, El loco de Dios en el fin del mundo, de Cercas.

Que el 2026 nos encuentre leyendo.