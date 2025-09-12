¿'Demon Slayer: Castillo Infinito' tiene escena postcréditos? Te lo contamos

La nueva película de Demon Slayer, Infinity Castle, marca el inicio de la trilogía final del anime y ya se estrena en cines

Afiche oficial de Demon Slayer: Infinity Castle – Part 1: Akaza Returns, que marca el inicio del final de la saga.

Demon Slayer: Infinity Castle se estrenó este 11 de septiembre en Ecuador y en varios países de Latinoamérica, marcando el principio del épico final de la saga que conquistó el mundo anime. Pero si planeas quedarte hasta el último segundo en la sala esperando una escena sorpresa, mejor no lo hagas. Te lo confirmamos: no hay escena post-créditos.

No esperes sorpresas al final: Demon Slayer va directo al grano

Con el estreno de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle – Part 1: Akaza Returns, muchos se preguntan si hay una escena adicional después de los créditos, como suele suceder en películas de anime o del universo Marvel. La respuesta es simple y contundente: no la hay.

El director Haruo Sotozaki y el estudio Ufotable apostaron por un cierre emocional y contundente. Nada de giros escondidos ni escenas secretas. El final habla por sí solo y deja el escenario perfectamente armado para la segunda parte de esta esperada trilogía cinematográfica.

¿De qué trata Demon Slayer: Infinity Castle?

Esta nueva película nos lanza directo al corazón del enfrentamiento final. El temido Castillo Infinito, dominio del demonio Muzan Kibutsuji, es el escenario de una batalla sin tregua entre los Pilares y las Doce Lunas Superiores.

Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke se enfrentan a desafíos extremos mientras intentan salvar a la humanidad en una guerra épica, con combates visualmente impactantes, flashbacks que nos rompen el corazón y momentos que elevan la historia a otro nivel.

Récords, taquilla y locura mundial por Kimetsu no Yaiba

Desde su lanzamiento en Japón, la película ha roto todos los récords. En solo 8 días superó los ¥10 mil millones de yenes, convirtiéndose en la película más rápida en alcanzar esa cifra en la historia del cine japonés. A las pocas semanas, ya había vendido más de 22 millones de entradas, colocándose como la segunda película más taquillera de todos los tiempos en Japón, solo superada por Mugen Train.

¿Por qué no hay escena post-créditos?

La decisión de no incluir una escena post-créditos tiene un propósito claro: cerrar con fuerza este primer capítulo sin distracciones ni recursos adicionales. La historia es tan intensa y emocional que no necesita más. Los creadores prefieren dejar al público procesando lo que acaba de ver y con ganas de mucho más.

