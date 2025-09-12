Virginia Limongi sobre su salida de En contacto: "Me voy pensando en un mejor futuro"

La presentadora manabita Virginia Limongi le dijo adiós al programa En contacto, luego de más de tres años. Desde hace algunas semanas se comentó que, tras la salida de Érika Vélez de MasterChef, ella ocuparía su lugar en el reality de cocina de Teleamazonas.

“Estoy temblando, fue muy difícil tomar esta decisión, lo hice pensando en un mejor futuro para mi hija y para mí. Lo consulté con mis padres que me están viendo. Me voy agradeciendo a una empresa, que apoyó a una chica que no sabía ni hablar. Me quedo corta en palabras. Nunca imaginé que este día iba a llegar. He llorado toda la semana. Seguramente nos volveremos a encontrar en otra situación de la vida", expresó llorando.

Según allegados al Canal del Cerro, las relaciones no han quedado muy bien con la televisora porque no dio tiempo a buscar a otra persona y se marchó de manera precipitada. Además, en 2025 se le había brindado más estabilidad laboral.

Tras la caída de Érika ¨Vélez

Desde la final de MasterChef Celebrity en marzo pasado, en la que Érika Vélez sufrió una caída, no se la volvió a ver en pantalla. Este incidente generó diversas reacciones en redes sociales sobre su estado y profesionalismo. Aunque ella se lo tomó con humor, este podría haber sido el motivo por el que ya no esté en la nueva temporada del reality.

Por ello, surgieron nombres como los de Michela Pincay, Doménica Saporitti y Virginia Limongi para ocupar su lugar. El mes pasado, Érika y Virginia compartieron en China por la invitación de una marca.

Líos de pareja

En marzo de 2022, la exreina debutó como presentadora del matinal, luego de ganar el segmento La nueva estrella de En contacto, en el que participó y resultó elegida entre siete concursantes. En este espacio estuvo a cargo del segmento Super Modelos. Este año viajó a República Dominicana para promocionar el reality La isla de las tentaciones, del mismo canal.

En julio se hizo pública la noticia de que su relación con su expareja, Cezar Augusto, habría terminado, aunque meses antes ya no estaban juntos. Desde entonces la exreina de belleza ha estado en el ojo del huracán. Se generó un escándalo porque en medios digitales y en Los Hackers involucraron al padre de su hija con la influencer Sarah Gabriela Alarcón.

Por esta razón, la afectada, la hija de Gabriela Pazmiño Yépez inició un proceso legal en contra del presentador de farándula Lazito, quien, por autoproclamarse defensor de Virginia y hablar sin pruebas, quedó embarcado en un problema del que todavía se desconoce el desenlace.

Aunque al principio la presentadora dijo que su vida no se convertiría en un circo, no fue así. Ha hecho transmisiones en vivo en redes sociales que fueron muy cuestionadas porque apareció y mencionó a la pequeña.

Demanda por alimentos

Además, en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, ella demandó al brasileño por manutención, y este no le dio permiso para que la menor viajara al extranjero con ella.

Virginia no cuenta con el perfil de Érika, quien tiene mucha trayectoria. Durante su paso por En contacto, ha interactuado con Gaby Díaz, José Urrutia, Henry Bustamante, Dora West y, últimamente, con Diego Sportono. Le tocará en MasterChef quedarse sola en la ‘cancha’, en la que, por muy libreteado que esté el espacio, se notarán sus debilidades, así como sus fortalezas.

¿Tiene el perfil?

Si por la caída de Érika, por la que incluso se comentó que estaba pasada de tragos, se armó un escándalo, al que las marcas y el ‘lindo canal’ le huyen, la también modelo vive el año más ruidoso de su carrera.

El reality de cocina solo es un proyecto de meses. La pregunta planteada es: ¿fue una decisión tomada con la cabeza caliente por la crisis personal que vive? El tiempo tendrá la última palabra.

Mientras tanto Érika se mantiene activa en sus redes sociales y con sus eventos, además regresará al teatro en Tres, una comedia que se presentará en el Estudio Paulsen.

