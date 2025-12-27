Chelsea vs Aston Villa HOY: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO la Premier League

Los de Enzo Maresca buscan regularidad en Stamford Bridge ante un Aston Villa que es la gran revelación del torneo inglés

Chelsea busca retener su cuarto lugar y recortar distancia con los líderes de la Premier League.

Chelsea y Aston Villa se enfrentan este sábado 27 de diciembre en Stamford Bridge por la jornada 18 de la Premier League. El compromiso adquiere relevancia máxima al tratarse de dos clubes ubicados en zona de clasificación a la Champions League, con aspiraciones reales de protagonismo europeo.

El Chelsea llega al encuentro con 29 puntos acumulados, mientras que Aston Villa suma 36 unidades y se mantiene en la parte alta de la clasificación.

El momento irregular del Chelsea de Maresca

Bajo la dirección técnica de Enzo Maresca, Chelsea busca consolidar regularidad en la Premier League. En sus últimos cinco partidos registra tres empates, una derrota y una victoria, números que reflejan altibajos y la necesidad de sumar en casa para no perder terreno.

Moisés Caicedo comandará el mediocampo del Chelsea ante Aston Villa. cortesía

Maresca confía en la capacidad de Moisés Caicedo, Enzo Fernández y Cole Palmer para controlar el mediocampo y generar opciones ofensivas. La recuperación, la circulación del balón y la creatividad serán determinantes para que los ‘Blues’ puedan destrabar un partido exigente.

Aston Villa, la gran revelación de la temporada

Aston Villa, dirigido por Unai Emery, se consolida como la gran sorpresa del campeonato. Ubicado en el tercer lugar, pisa de cerca a Arsenal y Manchester City, mostrando solidez táctica, confianza colectiva y ambición, factores que lo convierten en un rival temible incluso fuera de casa.

Alineación del Chelsea

Sánchez; James, Chalobah, Badiashile, Cucurella; Fernández, Caicedo, Neto, Garnacho; Joao Pedro.

Alineación del Aston Villa

Martínez; Cash, Konsa, Lindelof, Maatsen; Kamara, Tielemans, Buendía, McGinn, Rogers; Malen.

Detalles para ver EN VIVO Chelsea vs. Aston Villa

Día: sábado 27 de diciembre

Hora: 12:30 (ECU / COL / PER), 13:30 (VEN / BOL), 14:30 (ARG / BRA / URU / PAR / CHI)

Dónde: Stamford Bridge, Londres

Canales de TV y streaming: ESPN y Disney Plus

