Kendry Páez y sus problemas de adaptación en Francia

Kendry Páez y su estadía en el Racing de Estrasburgo, se ha visto marcada por irregularidades y un estilo de vida "cuestionable". Según el diario francés, L'équipe, el mediocampista tricolor no ha logrado adaptarse al entorno de la Ligue 1 y al fútbol europeo, teniendo ya la mirada del Chelsea encima, quienes se mantienen expectantes ante la involución de Páez dentro de su desarrollo formativo.

El Chelsea F.C. de Inglaterra es el dueño del pase de Kendry Páez y quienes lo mantienen cedido en el Racing de Estrasburgo, socio deportivo de los 'Blues'. El arribo de 'la joya' del fútbol ecuatoriano a Francia se dio con un solo objetivo, la adaptación de joven guayaquileño al fútbol europeo y un crecimiento deportivo que le permita hacerse espacio en Inglaterra al termino de su cesión, pero todo apunta a que las cosas no están saliendo según lo planeado.

El estilo de vida y, como remarcó el técnico del Estrasburgo, Liam Rosenior, temas relacionados a la "desobediencia", son los factores que han estado presentes en la cotidianidad de Kendry Páez en Francia, lo cual podría llevarlo a salir de los franceses a final de temporada o hasta en el venidero mercado de invierno europeo.

¿Kendry Páez podría salir de Francia?

Kendry Páez tiene 19 partidos jugados con el Racing de Estrasburgo, siendo titular únicamente en cuatro de ellos (en Ligue 1). El aporte del ecuatoriano para los franceses es de únicamente un gol, anotado contra el París FC.

Los problemas del ecuatoriano en el ámbito deportivo y personal han repercutido en su regularidad futbolística, llegando al drástico caso de no haber sido convocado para un partido de la Ligue 1, específicamente contra el Lens, el pasado 22 de noviembre.

El DT del Estrasburgo, Liam Rosenior, mencionó hace algunas semanas que: “No hay más excusas ahora que están teniendo tiempo de juego. Esperamos más, claramente. Estoy harto de usar la excusa de la juventud de los jugadores. Si los jugadores no siguen las instrucciones, no hay problema, encontraremos a otros que lo hagan". Estos comentarios se sintieron como una advertencia para el entorno del tricolor, quien tiene planeado llegar a Inglaterra para unirse al club dueño de su pase el 30 de junio del 2026.

