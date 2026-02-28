Cartas de lectores | Gobiernos Autónomos Descentralizados delictivos

La Asamblea Nacional aprobó este 20 de febrero la polémica reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). El proyecto, que regula los recursos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), fue aprobado con 77 votos. La nueva ley establece la relación 70-30 entre inversión y gasto corriente, ya contemplada en la Constitución pero incumplida por varios GAD; se busca evitar el despilfarro.

Alcaldes como Pabel Muñoz y prefectos como Paola Pabón cuestionaron la reforma por considerar que vulnera la autonomía. Muñoz, apodado ‘Míster Glosa’ por irregularidades vinculadas a la quiebra de TAME y glosas por 30 millones, también ha sido señalado por el caso del Hotel Quito y la situación del metro. Mientras técnicos recomiendan consolidar contratos y financiamiento antes de expandirlo, el alcalde insiste en extenderlo hasta Calderón, en medio de aspiraciones de reelección. Un ciudadano intentó recolectar firmas para cesarlo, pero el proceso se diluyó. Las tensiones en el Concejo son constantes y existen ediles que anuncian un posible juicio político por la falta de cuórum en sesiones clave.

Tras el asesinato de Fernando Villavicencio, se recuerda su advertencia sobre intervenir GAD infiltrados por mafias. Varios crímenes han involucrado a funcionarios y alcaldes; en Manta, el hospital fue vinculado a Adolfo Macías, alias Fito.

El gasto de los GAD genera cuestionamientos. En Quito trabajan 10.600 funcionarios municipales que suman 140 millones en sueldos; en Guayaquil hay 5.000. Según Andrés Páez, aunque se despidió a 5.000 empleados en Quito, luego se contrató a 8.000 más, alcanzando entre 26.000 y 28.000 trabajadores, incluyendo empresas municipales. Además, existen direcciones como Cambio Climático, Agenda del Alcalde y Memoria, con sueldos de 3.600 dólares, y personal adicional cuya cifra no es clara.

Los GAD reciben 8.300 millones de dólares anuales, siendo la tercera instancia que más presupuesto obtiene. Más de la mitad de las glosas de la Contraloría tienen responsabilidad penal y se han detectado facturas falsas. Se cuestionan gastos como 480.000 dólares en un mural en Pichincha o 799.900 dólares en conciertos en Machala. La ley ya fue promulgada y debe cumplirse.

Carlos Mosquera Benalcázar