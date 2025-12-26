Expreso
Carlos Muñoz
El goleador torero falleció el 26 de diciembre de 1993BARCELONA SC

Barcelona SC y la pena eterna, 32 años sin Carlos Muñoz, el gol que no volvió

El Frentón murió joven, pero su historia sigue viva en el barcelonismo, en la memoria del hincha 32 años después

El 26 de diciembre es una fecha marcada a fuego en la historia de Barcelona SC. Ese día, en 1993, el fútbol ecuatoriano perdió a uno de sus delanteros más carismáticos: Carlos Muñoz, el inolvidable “Frentón”. Ya son 32 diciembres que se lo recuerda

Muñoz era un atacante explosivo, rápido y letal frente al arco. Su talento, combinado con una personalidad alegre y cercana, lo convirtió en un ídolo indiscutible del club amarillo. Días antes de su fallecimiento, había anotado tres goles frente a El Nacional en el estadio Monumental, en una de sus últimas grandes actuaciones.

Carlos Muñoz Vergara y la camiseta 100 en honor a su padre Carlos Muñoz Martínez.
Fue un accidente en la vía a Playas

El accidente de tránsito ocurrido cuando se dirigía a General Villamil Playas truncó una carrera que prometía aún más gloria. Tenía apenas 29 años. Su muerte conmocionó al país entero y generó una de las despedidas más multitudinarias que se recuerdan para un deportista en Ecuador, comparable con la de Julio Jaramillo.

Carlos Muñoz dejó una huella profunda no solo por sus goles, sino por su carisma. José Cevallos, exarquero y compañero, lo recuerda como “pura energía”. Desde aquel año, el sitio del accidente se convirtió en un punto de peregrinación para los hinchas, que cada diciembre renuevan su homenaje.

Sus goles quedaron para recordarlo

26 años de la partida de Carlos Muñoz, un ídolo dentro del Ídolo.
Carlos Muñoz fue goleador de Barcelona en los 90.

La general del estadio Monumental lleva su nombre como símbolo de gratitud eterna. Su hijo, Carlos Muñoz Vergara, mantiene viva su memoria a través de los relatos, los registros audiovisuales y el cariño permanente de la hinchada.

A más de tres décadas de su partida, Carlos Muñoz sigue siendo parte del ADN barcelonista. Un delantero que se fue temprano, pero que jamás se fue del corazón del fútbol ecuatoriano.

