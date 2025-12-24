Mario Pineida y el impacto en Felipe Caicedo que se retira del fútbol
Lejos de su mejor versión, Felipao Caicedo cerró su paso por el Ídolo asumiendo culpas y dejando muchas verdades
Felipe Caicedo cerró su ciclo en Barcelona SC lejos de lo esperado. El delantero ecuatoriano abandonó el país con evidente malestar, no solo por el desenlace deportivo del 2025, sino por un contexto institucional que terminó por desgastarlo. Sin títulos y con un rendimiento lejos de las expectativas, el Panterone asumió responsabilidades sin rodeos.
“El golpe emocional ha sido fuerte”, reconoció, al referirse a la situación personal del fallecimiento de Mario Pineida. “No quiero saber nada de fútbol”, agregó, dejando en evidencia el impacto anímico que atravesó el plantel. Caicedo también aclaró que las decisiones colectivas, como el paro, fueron tomadas por todo el grupo ante la falta de respuestas dirigenciales. “No fue decisión de cuatro o cinco jugadores”, sostuvo.
Ignacio de Arruabarrena ¿se queda o se va?: Esto dijo el portero de Barcelona SCLeer más
Una autocritica por el mal año
Uno de los puntos más polémicos fue la carta publicada por la directiva, donde se cuestionaba la conducta del plantel. Caicedo fue tajante: “Creí que le habían hackeado la cuenta. Esa carta no está a la altura de un dirigente deportivo”. A pesar de ello, evitó profundizar en el conflicto y optó por una mirada introspectiva.
“Vine de un retiro, no me preparé bien físicamente. Me pudo más las ganas de jugar”, explicó sobre su bajo nivel. Incluso admitió que pensó en marcharse antes, pero decidió quedarse “pensando en el bien de Barcelona”, aunque nunca encontró el ritmo necesario para ayudar al equipo.
No le fue bien en Barcelona
La autocrítica fue directa y contundente. “No he estado a la altura. Las expectativas eran altas y no se dio”, afirmó. Caicedo destacó que siempre dio la cara y asumió su rol en un año fallido. Su salida deja más preguntas que respuestas, pero también una lección: en un club grande, la responsabilidad no se esquiva, se enfrenta.
Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!