Mario Pineida y el impacto en Felipe Caicedo que se retira del fútbol

Felipe Caicedo cerró su ciclo en Barcelona SC lejos de lo esperado. El delantero ecuatoriano abandonó el país con evidente malestar, no solo por el desenlace deportivo del 2025, sino por un contexto institucional que terminó por desgastarlo. Sin títulos y con un rendimiento lejos de las expectativas, el Panterone asumió responsabilidades sin rodeos.

“El golpe emocional ha sido fuerte”, reconoció, al referirse a la situación personal del fallecimiento de Mario Pineida. “No quiero saber nada de fútbol”, agregó, dejando en evidencia el impacto anímico que atravesó el plantel. Caicedo también aclaró que las decisiones colectivas, como el paro, fueron tomadas por todo el grupo ante la falta de respuestas dirigenciales. “No fue decisión de cuatro o cinco jugadores”, sostuvo.

Mario Pineida, presente sin estar: el homenaje que rompió corazones. Karina Defas

Ignacio de Arruabarrena ¿se queda o se va?: Esto dijo el portero de Barcelona SC Leer más

Una autocritica por el mal año

Uno de los puntos más polémicos fue la carta publicada por la directiva, donde se cuestionaba la conducta del plantel. Caicedo fue tajante: “Creí que le habían hackeado la cuenta. Esa carta no está a la altura de un dirigente deportivo”. A pesar de ello, evitó profundizar en el conflicto y optó por una mirada introspectiva.

“Vine de un retiro, no me preparé bien físicamente. Me pudo más las ganas de jugar”, explicó sobre su bajo nivel. Incluso admitió que pensó en marcharse antes, pero decidió quedarse “pensando en el bien de Barcelona”, aunque nunca encontró el ritmo necesario para ayudar al equipo.

No le fue bien en Barcelona

La autocrítica fue directa y contundente. “No he estado a la altura. Las expectativas eran altas y no se dio”, afirmó. Caicedo destacó que siempre dio la cara y asumió su rol en un año fallido. Su salida deja más preguntas que respuestas, pero también una lección: en un club grande, la responsabilidad no se esquiva, se enfrenta.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!