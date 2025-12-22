Ignacio de Arruabarrena ¿se queda o se va?: Esto dijo el portero de Barcelona SC

Antes de salir del país, el arquero de los canarios dio declaraciones sobre su futuro en el futbol ecuatoriano

Ignacio de Arruabarrena, portero uruguayo de Barcelona S.C., habló frente a los micrófonos de distintos medios de comunicación antes de salir de vacaciones a su país natal. Dentro de sus comentarios, el guardameta habló sobre la situación de la institución amarilla y su futuro deportivo.

Sobre lo que fue el 2025 para el uruguayo y la plantilla de Barcelona S.C. respondió: "No pudimos cumplir con las expectativas. Como grupo y como institución creo que estábamos para más. No es de alegría este cierre". Así 'Nacho' de Arruabarrena remarcó que los deportistas del equipo guayaquileño no están satisfechos con la reciente temporada de LigaPro.

"Tratamos de pelear el campeonato. Hubo muchos momentos duros y pese a todo nos mantuvimos juntos, eso es lo que destaco de positivo. Hasta el domingo peleamos la clasificación (a fase de grupos de Copa Libertadores)" culminó.

Su salida del club y la muerte de Mario Pineida

Al ser consultado sobre su futuro dentro del cuadro de los Toreros, De Arruabarrena contestó: "Tras el cierre no tengo evaluado en volver, ya va a depender del club. Hablamos algunas cosas. Yo tengo contrato con el equipo y voy a presentarme de regreso de las fiestas, ahí se verá cual es la idea de mi posición o que hacer". Para cerrar con el tema de su futuro, asentó: "Hoy en día tengo contrato con el club y pienso en volver, eso es lo que está en escena".

Dentro del tema de los problemas y situaciones complicadas dentro del equipo, el portero barcelonés no pudo evitar mencionar la partida de su amigo y compañero de equipo, Mario Pineida, fijándolo como el momento más duro de la temporada: "La perdida de Mario es una cosa que no se podrá superar fácilmente. Nos chocó mucho porque va más allá de lo futbolístico".

Aníbal Chalá también declaró

Luego del partido contra Independiente del Valle, el lateral izquierdo amarillo, Aníbal Chalá, también declaro ante los medios. "En lo personal fue un año complicado, muchas lesiones, siento que no fue un año para mí. Trataré de reivindicarme".

La situación dirigencial de Barcelona S.C. también fue un tema del que habló Chalá: "Son situaciones por las que un club como Barcelona no tiene que pasar. Hay temas que aclarar, pero eso es un tema de la dirigencia, nosotros siempre fuimos dispuestos a hacer la cosa de la mejor manera. Ahora estamos esperando respuestas".

"Matías (Oyola) siempre estuvo con nosotros, quizás esta semana se vuelva a comunicar, esperamos tener respuestas" sentenció.

